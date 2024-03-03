Какую долю дорожных работ белорусы покрывают транспортным налогом? В Минтрансе поделились своими подсчетами

Опубликовано: 03.03.2024 14:26 , Обновлено: 03.03.2024

На финансирование всех расходов, связанных с республиканскими дорогами, в 2024 предусмотрено направить 1,8 млрд. рублей, сообщили в Минтрансе. И показали, откуда по их данным, идет финансирование.

По информации министерства, из общего объема средств поступления от доходных источников составят порядка 811,7 млн. рублей. В том числе сборы от транспортного налога – 300 млн. рублей.

«Даже скорая не доедет» – Белорус пожаловался на не-дорогу у дома. Подписчики поделились рецептами, что делать

Оставшуюся часть расходов дорожного хозяйства Беларуси, в соответствии с Законом о республиканском бюджете, запланировали покрыть за счет республиканского бюджета – 946 млн. рублей. То есть больше 50%.

«Таким образом, за счет транспортного налога финансируется только 17% всех дорожных работ на республиканских дорогах», – утверждают в Минтрансе.

Ранее Телеграф писал, что жительница городского посёлка Городище Барановичского района пожаловалась в соцсети на плохую дорогу, из-за которой пострадала её машина. Однако, посмотрев видео, пользователи нашли другую причину.

«Ваша машина опасна для других» — Белоруска пожаловалась на дорогу в Tik-Tok. Но что-то пошло не так