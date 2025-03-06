В Минском метрополитене назвали стоимость строительства 1 км Зеленолужской линии. Что на нее влияет?

Опубликовано: 06.03.2025 20:19 , Обновлено: 06.03.2025

Директор государственного предприятия "Дирекция по строительству Минского метрополитена" Павел Царун на пресс-конференции 6 марта назвал стоимость строительства одного километра на участке Зеленолужской линии, который открыли для пассажиров в конце прошлого года. Напомним, в декабре 2024-го на третьей ветке стали доступны три станции: "Аэродромная", "Неморшанский Сад" и "Слуцкий Гостинец".

“Стоимость километра на последнем участке метрополитена, который мы ввели в конце прошлого года, составила порядка 70 млн долларов”, - [link href=“https://www.youtube.com/live/2wuXmp2lipY” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждает [/link] Царун.

По его словам, на сумму влияет много факторов, среди которых геологическая обстановка, необходимость сноса зданий или ее отсутствие, место, где проходит трасса метрополитена. Еще глава Дирекции по строительству Минского метрополитена сказал, что работы по продлению Зеленолужской линии продолжаются, до конца 2025-го запланировали закончить перекладку инженерных коммуникаций и сооружений.

“Мы начинаем сооружение перегонных тоннелей от станции метро “Парк Дружбы народов” [это, по плану, одна из станций четвертой линии. - прим. ред.]. Уже забита часть крепления котлована, ведутся земляные работы, выполняется водопонижение”, - рассказал Царун. По его данным, этот участок строительства метро “более сложный” из-за высокого уровня грунтовых вод.

Появилось видео из тоннелей между новыми станциями Минского метро. Как они выглядят изнутри?

“Уже на глубине 1-1,5 м от поверхности земли мы сталкиваемся с грунтовыми водами, что сказывается на темпах строительства как инженерных сетей, так и непосредственно метро”, - [link href=“https://belta.by/society/view/vysokij-uroven-gruntovyh-vod-dobavljaet-trudnostej-kak-dvizhetsja-stroitelstvo-zelenoj-vetki-metro-700694-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] представителя Минского метрополитена госагентство БелТА. Но, по словам Царуна, “Минскметропроект” разработал мероприятия, которые способны привести к водопонижению.

Карта: metropoliten.by

В свою очередь директор «Минскметропроекта» Михаил Рудько заявил, что строительство очередного участка Зеленолужской линии должно завершиться в 2028 году.

Ранее Telegraf.news писал, что главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов в интервью газете «Минский курьер» рассказал о перспективах развития столичной подземки. В частности, он ответил на вопросы, продлят ли в столице синюю и красную ветки метро.

Продлят ли в Минске синюю и красную ветки метро? В Минскметропроекте назвали условие