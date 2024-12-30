Появилось видео из тоннелей между новыми станциями Минского метро. Как они выглядят изнутри?

🎥 Видео

Опубликовано: 30.12.2024 18:42 , Обновлено: 30.12.2024

В понедельник, 30 декабря, торжественно открыли три новые станции Минского метрополитена: "Аэродромную", "Неморшанский Сад" и "Слуцкий Гостинец". В Сети появился ролик из кабины машиниста, поезд проехал в тоннелях между новыми станциями.

Это видео опубликовало госагентство БелТА. Привычного стука, как на синей и красной ветках при движении старых составов, в тоннелях между новыми станциями зеленой ветки уже нет.

В общей сложности новые станции прибавили зеленой ветке четыре с лишним километра. Вот еще фото и видео оттуда.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=iQsmBULpdCk&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Frealt.onliner.by%2F&source_ve_path=MjM4NTE

Фото: Onliner

Как [link href=“https://realt.onliner.by/2024/12/30/poexali-minchan-pustili-na-novye-stancii” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказал [/link] портал Onliner, от «Аэродромной» до «Неморшанского сада» поезд вместе с пассажирами добрался за 2 минуты 20 секунд, от «Неморшанского сада» до «Слуцкого Гостинца» - за 1 минуту 5 секунд.

Фото: Onliner

Фото: Onliner

А от «Аэродромной» до «Ковальской Слободы» - тоже примерно 1 минута 5 секунд. Интервал движения между поездами днем составлял 7 минут.

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Фото: Onliner

Фото: Onliner