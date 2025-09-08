В Минске заработало такси Wildberries. Сравнили цены с Яндекс Go, Fasten и A1

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Опубликовано: 08.09.2025 14:04 , Обновлено: 08.09.2025

В Минске полноценно заработало такси от компании Wildberries — WB Taxi. Это произошло спустя 2 месяца после объявления о старте бета-тестирования.

Wildberries запустил в Беларуси своё такси. Затестить пока могут не все

Известный белорусский блогер Koko.by 8 сентября проверил, сколько стоит проехать на новом такси из точки А в точку Б. К слову, приехал автомобиль с обычной наклейкой, не в стиле Wildberries.

Так, по его словам, цена на поездку с Октябрьской, 23 до Янки Купалы, 17 составила:

Эконом - 7,5 рубля;

Комфорт — 9,4 рубля.

Также Koko.by сравнил эту стоимость с поездкой в Яндекс Такси - цена на Эконом там составила 5,3 BYN, Комфорт - 6,4 BYN.

Блогер также заметил, что в приложении нельзя ввести название заведения, а только сам адрес.

Ранее Telegraf.news писал, что жительница Минска пожаловалась в управление оперативных мероприятий столичной инспекции МНС на “недобросовестного” таксиста. По ее словам, ей пришлось заплатить за поездку почти в три раза больше, чем предлагал другой перевозчик. Кроме того, он не выдал чек. Что было дальше и чем всё закончилось, рассказали в телеграм-канале управления.

«Они на дядю горбатиться не станут» — Минчанка заплатила таксисту 70 BYN, но пожаловалась в ИМНС. Что было дальше?