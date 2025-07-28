"Они на дядю горбатиться не станут" — Минчанка заплатила таксисту 70 BYN, но пожаловалась в ИМНС. Что было дальше?

Опубликовано: 28.07.2025 14:32 , Обновлено: 28.07.2025

Жительница Минска пожаловалась в управление оперативных мероприятий столичной инспекции МНС на "недобросовестного" таксиста. По ее словам, ей пришлось заплатить за поездку почти в три раза больше, чем предлагал другой перевозчик. Кроме того, он не выдал чек. Что было дальше и чем всё закончилось, рассказали в телеграм-канале управления.

Что произошло?

Как рассказала белоруска, сначала она заказала одно такси через приложение, поездка там стоила 26 рублей, а ожидание составило бы 15 минут. По ее словам, через несколько минут подъехала другая машина.

“Я поинтересовалась у водителя, сколько будет стоить поездка до …, на что он ответил что-то вроде “по количеству километров”. Уже зная примерную стоимость поездки (26 руб.), ответ водителя меня не насторожил”, — пояснила женщина.

Дальше она отменила первый вызов и поехала домой на новом такси. Однако в конце “удивилась” стоимости - 70 рублей.

“Рассчиталась наличными, но моё требование предоставить чек, подтверждающий оплату, удовлетворено не было”, — заявила минчанка. После поездки она обратилась в управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам (МНС) по Минску.

Там отметили, что “брать за ориентир цену одного перевозчика для поездки на такси, не имеющего к нему никакого отношения было ошибкой”. Однако заявили, что женщина “столкнулась с редким сегодня типом таксистов – так называемыми «бордюрщиками» (водителями, работающими на себя и вне официальных сервисов).

“Однако это никак не оправдывает недобросовестного перевозчика”, — подчеркнули специалисты.

[info_b]В ИМНС также напомнили, что пассажиры имеют право отказаться от оплаты поездки в такси, если услугу оказали ” с неисправным, выключенным или заблокированным кассовым оборудованием”. Это прописано в законе «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» и Правилах автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлении Совета Министров. [/info_b].

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Что теперь будет таксистом?

“Занимательнейший персонаж – этот предприниматель Х.: редкий на сегодня таксист-одиночка, работающий исключительно на себя. У таких обычно гипертрофированное чувство собственного достоинства и значимости: они «за копейку с места не встанут» и «на дядю горбатиться не станут». Короче говоря, очень себя любят и уважают, в отличие от своих клиентов”, — считают в управлении.

Там рассказали, что у него “свежий» автомобиль” и есть таксометр. Однако “платёжные документы в АИС ККО регистрируются крайне нерегулярно – примерно один-два раза в месяц”.

Кроме того, “те редкие чеки формируются со скидкой 50%”.

Специалисты пообещали направить поручение в инспекцию по месту постановки предпринимателя на налоговый учёт, где должны изучить, среди прочего, размер его выручки и итоговые дохода.

“Чтобы потерять место в реестре перевозчиков, субъекту хозяйствования достаточно двух фактов нарушения порядка приёма средств платежа в год. И, как все уже догадались, первый шаг в неправильном направлении из двух предпринимателем Х. уже сделан. Ну и ещё «по мелочи»: ему предстоит оплатить штраф, а если не докажет реальность 50%-ных скидок – то и доплатить налоги”, — сообщили в управлении.

Ранее Telegraf.news писал, что некоторые пассажиры такси в Беларуси удивлялись, почему переднее пассажирское сиденье в автомобиле часто сдвинуто максимально вперёд, а его спинка наклонена так, что сидеть там некомфортно. Один из таксистов в TikTok раскрыл секрет этой практики.

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