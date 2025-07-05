Wildberries запустил в Беларуси своё такси. Затестить пока могут не все

Опубликовано: 05.07.2025 14:11 , Обновлено: 05.07.2025

С 5 июля в Беларуси начал работать новый сервис такси от крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. Пока - лишь в тестовом режиме и только в одном регионе страны. Узнали, когда ждать по всей Беларуси и что по тарифам.

О старте бета-тестирования нового сервиса такси сообщил портал Office Life. Директор WB Taxi Михаил Жигало в интервью порталу пояснил, что на первом этапе сервис будет работать в Минске и Минской области, но в среднесрочной перспективе, после отладки системы его планируют масштабировать на все областные центры и крупные города страны.

В компании заявили, что их новый сервис будет работать на навигационной системе собственной разработки, которая требует отладки в течение минимум нескольких месяцев. При этом точные сроки бета-теста в компании не устанавливали, пообещав “проводить его до тех пор, пока не достигнем ключевых показателей эффективности и качества сервиса” - стабильность работ, удовлетворенности пользователей, экономической эффективности и качества сервиса.

“Мы намеренно не называем конкретные сроки, чтобы обеспечить максимально качественную подготовку сервиса. Как только убедимся, что все системы работают идеально, а пользователи получают безупречный опыт, мы перейдем к полноценному запуску”, - пояснил Жигало.

Как заказать WB Taxi?

В компании пояснили, что поучаствовать в бета-тестировании WB Taxi может любой действующий клиент маркетплейса. Для этого необходимо оставить заявку на официальном сайте сервиса, которую пообещали обработать “в порядке очереди”. Предварительно необходимо авторизоваться на устройстве. После обработки заявки на указанный адрес электронной почты должна придти ссылка, по которой можно будет скачать фирменное (отдельное от приложения для покупок на маркет-плейсе) приложение для заказа такси.

Как заверили в компании, участники бета-тестирования смогут своими отзывами и комментариями повлиять на будущий функционал сервиса.

Кстати, фирменная оклейка WB Taxi для водителей компаний-партнёров будет вовсе не обязательна, так что не стоит ожидать скорого “наводнения” фиолетовых такси на улицах Минска. Как пояснил Жигало, брендирование авто будет добровольным, а водителям за это посулили “дополнительные преимущества”. Сколько авто работает в сервисе на старте, директор сервиса не уточнил.

Что с ценами?

Точные тарифы на такси от Wildberries пока не известны, однако Жигало пообещал пользователям WB Taxi “предсказуемые” цены и “абсолютную прозрачность ценообразования”.

“Стоимость поездки всегда известна заранее и не меняется волшебным образом после подтверждения заказа. Мы сознательно отказались от практики скрытых коэффициентов, когда финальная цена может в несколько раз превышать изначально показанную. Даже в часы пик система динамического ценообразования будет работать максимально прозрачно — пассажир увидит предупреждение о повышенном тарифе и сможет принять осознанное решение”, - пообещал директор сервиса.

Водителям же пообещали стабильный процент комиссии, что, по мнению компании, гарантирует им “предсказуемый доход и мотивацию расти профессионально”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что долгое время доминирующую роль на белорусском рынке такси играл российский сервис «Яндекс Такси». Однако в мае этого года на рынок вышел новый игрок. Своё такси запустил мобильный оператор А1. Сервис начал работу в Минске и предложил поездки по разным тарифам, в том числе фиксированным.

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Кроме того, в конце июня стало известно, что на рынок пассажирских перевозок Беларуси планирует зайти ещё один агрегатор такси — казахский сервис Bro Car. Компания “Эвери Кар”, которая является оператором сервиса в Казахстане и Азербайджане, недавно зарегистрировала в Беларуси дочернюю компанию “Брокар Бел”.

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