В Минске заметили продукты по 2466 руб за кг. Это что такое?

📷 Фото

Опубликовано: 26.12.2023 14:17 , Обновлено: 26.12.2023

Известный блог, занимающийся оценкой еды в ресторанах, а ещё отслеживающий странные или новые продукты в белорусских магазинах, опубликовал фото наборов продуктов, цена за кг которых варьируется от 1200 до 2466 рублей за килограм.

“Кому испанский набор соли со специями за 399,99р или новогодний набор всего за 549,99р, или 2466р за кг, в лавке «Плей де грейс»? - задал, наверное, риторический вопрос Koko.by.

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Не всякий белорус решится потратить почти 400 рублей за набор соли, пускай и со специями. А что уж говорить про новогодний набор по цене всех остальных продуктов в магазине. На фото можно увидеть, что в наборе есть… какао и ещё какие-то банки.

Ранее Телеграф писал, что в одном из магазинов белорусской торговой сети Green покупатели на днях заметили сушеные боровики, которые удивили своей ценой. На ценнике, на котором красуется надпись “Хорошая цена”, указано ни много, ни мало 12,99 рубля, но не за килограмм, а за скромную упаковку в 20 грамм.

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А в в сети магазинов “Гиппо” заметили сушеные боровики по цене более 483 руб за килограмм. Естественно, золотой продукт продают в пакетиках по 50 грамм.

В минских магазинах заметили грибы по 483 рубля за кг. Откуда взялись?