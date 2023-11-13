В Минске решили закрыть один из гипермаркетов ProStore - СМИ

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 13.11.2023 08:25 , Обновлено: 13.11.2023

Один из столичных гипермаркетов ProStore готовится к закрытию. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщил телеграм-канал «Мерзкий Кокобай», автором которого является белорусский фудблогер Павел Крамарь, известный также своими инсайдами в деловых кругах.

По информации телеграм-канала, закрыть собираются гипермаркет ProStore на улице Каменногорской уже в начале следующего года (в период с 1 по 15 января 2024 года). Это следует из документа, направленного, судя по всему, организациям, которые сотрудничают с гипермаркетом. Скрин этого документа «Мерзкий Кокобай» выложил в открытый доступ.

Как указано в документе, два других гипермаркета ProStore в Минске (на улице Максима Богдановича и на проспекте Дзержинского), а также в Логойске по-прежнему будут работать.

Авторы телеграм-канала также намекнули, что на месте закрытого ProStore появится один из его конкурентов - гипермаркет “Корона”.

Ранее Телеграф рассказывал, что руководство белорусской сети магазинов детских товаров “Буслiк” в октябре пожаловалось в Мингорисполком на нерентабельность и попросило посодействовать в предотвращении банкротства и экономической несостоятельности.

«Буслiк» на грани банкротства? Торговая сеть пожаловалась в Мингорисполком на нерентабельность

Одновременно с этим один из ведущих ритейлеров бытовой химии и хозтоваров в Беларуси «Остров чистоты и вкуса» приостановил работу своего интернет-магазина и, соответственно, отказался от интернет-доставки. Также начали приходить сообщения о закрытии магазинов сети по всей Беларуси.

Популярная в Беларуси торговая сеть закрыла часть магазинов. Что будет дальше?

Некоторые экономисты предполагают, что сокращение числа торговых площадок связано с очень низкой рентабельностью, с которой в последнее время вынужден работать ритейл в Беларуси. Так, по данным портала Banki24.by, за январь-июнь выручка крупных и средних ритейлеров в стране составила 30,2 млрд рублей. Несмотря на то, что статистически этот показатель прибавил 11,4%, по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду, с учётом потребительской инфляции в этот период в реальном выражении их выручка выросла всего на 4,4%.