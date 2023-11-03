"Буслiк" на грани банкротства? Торговая сеть пожаловалась в Мингорисполком на нерентабельность

Опубликовано: 03.11.2023 21:54 , Обновлено: 03.11.2023

Руководство белорусской сети магазинов детских товаров "Буслiк" пожаловалось в Мингорисполком на нерентабельность и попросило посодействовать в предотвращении банкротства и экономической несостоятельности.

После закрытия магазина “Буслiк” в торгово-развлекательном центре «Замок» в Минске по интернету поползли слухи о том, что сеть, которой управляет компания “ДПМ”, вскоре объявит себя банкротом и уйдёт с белорусского рынка.

В самой компании, у которой сейчас действует 31 магазин в 16 городах Беларуси, пояснили, что закрытие данного конкретного магазина “связано с экономической обстановкой”.

“Нерентабельные магазины перестают функционировать. Остальные торговые объекты сети продолжают работу”, - процитировало представителя компании агентство “Минск-Новости”.

Между тем, в недавнем отчёте польской компании CDRL S.A., которой принадлежит 90% акций белорусской торговой сети, говорится о том, что белорусский “Альфа-Банк” потребовал от компании досрочного погашения кредита (на 20 октября компания “ДПМ” должна была “Альфа-Банку” 3,95 млн долларов). Погасить долг банк требовал в течение недели, сообщил портал Office Life.

Однако, поскольку ликвидных активов для погашения кредита в столь короткий срок у компании нет, её руководство решило обратилось в Мингорисполком с просьбой посодействовать в решении вопроса и не допустить банкротства предприятия. В CDRL сообщили, что в своём заявлении они озвучили ряд мер, которые могли бы предпринять для нормализации своего финансового положения. В частности, польский инвестор предложил изменить некоторые договоры с торговыми центрами и запросил арендные “каникулы”, реструктуризацию кредитов, а также попросил повысить торговую наценку.

В главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома комментировать ситуацию агентству “Минск-Новости” не стали, сославшись на то, что речь идет о частной компании.

Ранее Телеграф рассказывал, что в последнее время ритейл в Беларуси работает с очень низкой рентабельностью, из-за чего некоторые торговые сети переживают не самые простые времена. Так, по данным портала Banki24.by, за январь-июнь выручка крупных и средних ритейлеров в стране составила 30,2 млрд рублей. Несмотря на то, что статистически этот показатель прибавил 11,4%, по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду, с учётом потребительской инфляции в этот период в реальном выражении их выручка выросла всего на 4,4%.

Популярная в Беларуси торговая сеть закрыла часть магазинов. Что будет дальше?

Так, на днях один из ведущих ритейлеров бытовой химии и хозтоваров в Беларуси «Остров чистоты и вкуса» приостановил работу своего интернет-магазина и, соответственно, отказался от интернет-доставки. Одновременно с этим начали приходить сообщения о закрытии магазинов сети по всей Беларуси. Некоторые экономисты предполагают, что сокращение числа торговых площадок связано с очень низкой рентабельностью, с которой в последнее время вынужден работать ритейл в Беларуси.

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