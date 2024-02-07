Власти Минска предложили ввести для водителей пеню за неоплаченную парковку

Опубликовано: 07.02.2024 08:59 , Обновлено: 07.02.2024

Мэрия Минска рассматривает возможность ужесточения материальной ответственности водителей за неоплаченную парковку в городе. Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун. Он также рассказал о новых платных парковках в городе, которые будут существенно отличаться от уже привычных для столичных водителей.

Вопрос ужесточения ответственности для водителей, которые вовремя не оплачивают стоянку на платных парковках, в числе прочих обсуждался на расширенной рабочей встрече под руководством заместителя премьер-министра Анатолия Сивака. В совещании помимо столичных чиновников принимали участие представители Министерства транспорта, финансов, а также предприятия “Безопасные дороги Беларуси”, сообщило агентство “Минск-Новости”.

По словам Корзуна, для несознательных водителей предложили ввести “что-то вроде пени, которая будет расти, пока человек не погасит долг за полученную услугу”.

“Ведь плату за парковку ввели не просто так. Цель такого решения — снизить количество транспорта в центре города, добиться, чтобы в эту часть столицы приезжала часть автомобилистов, готовая платить за место для своей машины. Поэтому так важно выработать решения, которые не оставят водителям других вариантов, кроме оплаты”, - пояснил зампредседателя Мингорисполкома.

Где в Минске планируют “закрыть” платные парковки?

Что касается новых платных парковок, то в 2024 году в Минске под них планируется выделить шесть участков. При этом парковки пообещали сделать “закрытого типа”, то есть огородить и перекрыть въезд шлагбаумом, как это уже сделали в Верхнем городе и возле здания №8 по улице Кирова.

Закрытыми планируют сделать платные парковки по следующим адресам:

в переулке Линейном,

на улице Гикало, 2–4,

на проспекте Независимости, 47 и 49,

на проспекте Независимости, 40,

на улице Немига,

в проезде вдоль проспекта Независимости от улицы Толбухина до улицы Натуралистов.

Кроме того, в мэрии обсуждается вопрос обустройства парковок закрытого типа еще в трех точках города.

Напомним, летом прошлого года Андрей Зырянов, гендиректор объединения «Гаражи, автостоянки и парковки» рассказал, что решили чиновники на прошедшем заседании, в ответ на жалобы минчан на платные парковки возле учреждений здравоохранения и образования. По его словам, была проанализирована ситуация с парковками возле социальных объектов в зоне платных парковок. Таких оказалось 14 и по каждой «выработаны определенные мероприятия».

Чиновники пообещали в центре Минска бесплатные парковки. По каким адресам?