В Минске повысили расчетные цены ЖКХ на 8%-14%

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Опубликовано: 06.12.2022 13:39 , Обновлено: 06.12.2022

Миногорсиполком опубликовал свое решение №4028 от 24 ноября, в котором установлены планово-расчетные цены услуг ЖКХ на 2023 год. Повышение отдельных цен колеблется от 8% до 14,25%.

Такие планово-расчетные цены не являются тарифами для населения. Однако они используются для возмещения затрат из бюджета коммунальным службам. Их повышение всегда предшествует установлению новых тарифов для белорусов. Так что изменение цен в процентах всегда коррелирует с изменением тарифов. В других городах местные исполкомы утверждают такие же решения, но цены могут незначительно отличаться.

Согласно решению Мингорисполкома, цены на услуги ЖКХ изменятся в 2023 году так:

Техобслуживание жилого дома вырастет на 12% (0,1679 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения).

Плата за лифт вырастет на 8% (0,0720 рубля за квадратный метр жилой площади).

Теплоснабжение и горячая вода вырастет более чем на 10% (138,67 рубля за гигакалорию).

Холодная вода вырастет на 14,25% (1,2479 рубля за кубометр).

Канализация прибавит 12% (0,7694 рубля за кубометр).

Вывоз мусора в домах без мусоропровода вырос на 10,8% (9,1292 руьля за кубометр). С мусоропроводом - на 13,3% (11,1567 рубля за кубометр), [link href=“https://myfin.by/stati/view/v-minske-s-novogo-goda-vyrastut-tarify-zku-smotrim-na-skolko?utm_source=tgnews&utm_medium=social&utm_campaign=post&utm_content=text&utm_term=6_12” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщает [/link] Myfin.

[info_b]Полностью с постановлением Мингорисполкома можно ознакомится [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=R922o0119615&p1=1&p5=0” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link]. [/info_b]

Напомним, что первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило рассказал, когда в Беларуси повысят тарифы на услуги ЖКХ.

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