В Минске открылся сезон сельскохозяйственных ярмарок. Почём продают мясо и овощи на "Чижовке"?

📷 Фото

Опубликовано: 14.09.2024 14:59 , Обновлено: 14.09.2024

В Минске стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок. Основной локацией традиционно стала площадке у «Чижовка-Арены». Однако активную торговлю в праздничный день развернули ярмарки во всех 9 районах столицы. Посмотрели, по каким ценам можно закупиться на "Чижовке" и где ждать открытия других больших ярмарок осенью.

Крупнейшая столичная ярмарка открылась в День города на стоянке у «Чижовка-Арены» по улице Ташкентсткой. Здесь можно закупиться свежей сельскохозяйственной продукцией с 10.00 до 21.00.

В ассортименте сезонные фрукты, овощи, ягоды, мёд, мясная, рыбная, молочная продукция, кондитерские изделия, соления и многое другое.

“Белкоопсоюз”поделился ценами на некоторые позиция продуктов. Так, например, Глусское райпо предлагает купить овощи по таким ценам:

Помидоры - 2,28 рубля за килограмм;

Картофель - 1,25 руб;

Морковь - 1,07 руб;

Лук репчатый - 1,83 руб.

Капуста - 1,27 руб;

Баклажаны - 2,60 руб;

Огурец - 5,75 руб;

Яблоко - 2,90 руб;

Перцы - 2,70 руб.

Можно закупиться на ярмарке и свежей клюквой . Ганцевичское райпо предлагает купить её по цене 9,44 рублей за килограмм.

Белорусы запустили сезон сбора и продажи клюквы. Где купить по цене 4 рубля за литр?

Помимо фруктов и овощей, широко представлена и мясная продукция. Например, можно купить килограмм свежей крольчатины по цене 21,70 рублей за килограмм, а также закупиться свининой по следующим ценам:

Шейная часть и вырезка - 16,80 руб. за кг;

Котлетное мясо - 12, 05 руб;

Свиной окорок и лопаточная часть - по 13,05 руб;

Свиная печень - 4,50 руб.

Где ещё откроются ярмарки и как долго будут работать?

Ярмарка на “Чижовке” и в других районах столицы при хороших погодных условиях будет проходить еженедельно в субботу и воскресенье, начиная с 14 сентября по 1 декабря. Узнать все адреса ярмарок можно по ссылкездесь.

Также уже 21 сентября столицу ожидает открытие ещё одной крупной сельскохозяйственной ярмарки «Мінскі кірмаш», которая развернётся на площадке у Дворца спорта. Здесь торговлю пообещали организовать также в выходные дни 12-13 октября и 2-3 ноября 2024 г.

Ранее Telegraf.news писал о том, что национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) сообщил, что потребительские цены на товары и услуги в августе 2024 года в сравнении с июлем упали на 0,1%. Причем на продовольственные товары зафиксировали снижение на 0,3%, а вот на непродовольственные — подорожание на 0,1%.

Белстат рассказал, что из продуктов подешевело в августе почти на 6%. Как изменились цены в Беларуси за год?