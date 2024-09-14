В Минске открылся сезон сельскохозяйственных ярмарок. Почём продают мясо и овощи на "Чижовке"?
В Минске стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок. Основной локацией традиционно стала площадке у «Чижовка-Арены». Однако активную торговлю в праздничный день развернули ярмарки во всех 9 районах столицы. Посмотрели, по каким ценам можно закупиться на "Чижовке" и где ждать открытия других больших ярмарок осенью.
Крупнейшая столичная ярмарка открылась в День города на стоянке у «Чижовка-Арены» по улице Ташкентсткой. Здесь можно закупиться свежей сельскохозяйственной продукцией с 10.00 до 21.00.
В ассортименте сезонные фрукты, овощи, ягоды, мёд, мясная, рыбная, молочная продукция, кондитерские изделия, соления и многое другое.
“Белкоопсоюз”поделился ценами на некоторые позиция продуктов. Так, например, Глусское райпо предлагает купить овощи по таким ценам:
- Помидоры - 2,28 рубля за килограмм;
- Картофель - 1,25 руб;
- Морковь - 1,07 руб;
- Лук репчатый - 1,83 руб.
- Капуста - 1,27 руб;
- Баклажаны - 2,60 руб;
- Огурец - 5,75 руб;
- Яблоко - 2,90 руб;
- Перцы - 2,70 руб.
Можно закупиться на ярмарке и свежей клюквой . Ганцевичское райпо предлагает купить её по цене 9,44 рублей за килограмм.
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Помимо фруктов и овощей, широко представлена и мясная продукция. Например, можно купить килограмм свежей крольчатины по цене 21,70 рублей за килограмм, а также закупиться свининой по следующим ценам:
- Шейная часть и вырезка - 16,80 руб. за кг;
- Котлетное мясо - 12, 05 руб;
- Свиной окорок и лопаточная часть - по 13,05 руб;
- Свиная печень - 4,50 руб.
Где ещё откроются ярмарки и как долго будут работать?
Ярмарка на “Чижовке” и в других районах столицы при хороших погодных условиях будет проходить еженедельно в субботу и воскресенье, начиная с 14 сентября по 1 декабря. Узнать все адреса ярмарок можно по ссылкездесь.
Также уже 21 сентября столицу ожидает открытие ещё одной крупной сельскохозяйственной ярмарки «Мінскі кірмаш», которая развернётся на площадке у Дворца спорта. Здесь торговлю пообещали организовать также в выходные дни 12-13 октября и 2-3 ноября 2024 г.
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