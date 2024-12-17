В Минске открылся первый магазин детской ортопедической обуви. Что по ценам?

Опубликовано: 17.12.2024 15:09 , Обновлено: 25.04.2025

В Минске 17 декабря открылся первый магазин профилактической ортопедической обуви. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, под новым брендом, получившим название IDZI, в начале 2025 года планируется открыть ещё три торговые точки, причём не только в столице.

Как рассказали в Минтруда, первый магазин “Ортопедия и средства реабилитации” открылся в торговом центре “Столица”. Сейчас там представлено 12 моделей обуви, изготовленной вручную из натурального сырья с соблюдением особых требований. В ассортименте бренда, представленном на официальном сайте, есть туфли-сандалики для дошкольников, зимние и демисезонные ботинки, школьная обувь, сандалии и кроссовки, а также ортопедические стельки, рассчитанные на детей и подростков в возрасте от 2 до 14 лет.

Всего специалисты Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра разработали 96 моделей профилактической обуви для девочек и мальчиков, поэтому в последствии ассортимент продукции, представленной на полках магазина, пообещали расширить.

Открытие ещё трёх магазинов запланировали на начало 2025 года:

в Первом национальном торговом доме в Минске,

в торговом центре GREENTIME в Минске,

в торговом центре “Спутник” в Молодечно.

Как отметила министр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко, ортопедическая обувь создается при участии врачей и опытных технологов. Она заявила, что такая обувь “проходит тщательную проверку”.

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При этом, как отметили специалисты, чтобы носить такую обувь, вовсе не обязательно иметь какие-то нарушения опорно-двигательной системы - она доступна каждому, а её использование позволяет не допустить деформацию детской стопы, обеспечивая правильное формирование её свода.

Что касается цен на ортопедическую обувь, их в министерстве не стали озвучивать. Однако, на кадрах видеоролика, выложенного в официальном Telegram-канале ведомства, можно заметить ценники на некоторые товары, выставленные на полках. Так, полуботинки на мальчика-подростка стоят 130 рублей, а школьные туфли - 150 рублей.

Кстати, как ранее рассказывал Telegraf.news, в Беларуси дети, которые нуждаются в ортопедической обуви, могут получить её бесплатно в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре. Для получения специальных стелек и обуви даже не обязательно иметь инвалидность - достаточно лишь медицинских показаний, направления врача и небольшого пакета документов.

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