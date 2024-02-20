«Самая спорная обувь» - В Беларуси начали производить модные ботинки-«копытца». Почём?

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Опубликовано: 20.02.2024 13:47 , Обновлено: 20.02.2024

Белорусский производитель обуви INKA представил собственную коллекцию модных японских ботинков таби, которые интернет-пользователи назвали "самой спорной обувью". Всё дело в их необычном дизайне: внешне такая обувь многим напоминает копыта животных благодаря раздвоенному носу.

Родиной таби является Япония. Изначально таби представляли собой хлопковые носки до щиколотки, которые японцы надевали под свои традиционные деревянные сандалии гэта (этим и объясняется характерное разделением между большим и остальными пальцами). Трансформация таби в самостоятельный вид обуви произошла лишь в начале XX века, когда к носкам начали крепить резиновую подошву. Такая обувь получила название дзика-таби и предназначалась главным образом для строителей, водителей рикш, фермеров и других рабочих, которые проводили большую часть времени на ногах.

Всемирную популярность таби получили благодаря бельгийскому дизайнеру Мартину Маржела, который впервые представил их на показе в 1988 году. С тех пор мода на таби (как и любой другой тренд) время от времени возвращается: в прошлом году именно туфли-таби Mary Jane от Maison Margiela назвали “самой желанной” обувью 2023 года, а в этом году мода докатилась и до Беларуси.

В Instagram-аккаунте компании INKA, которая открыла собственное производство таби-бутс, указано, что модные ботиночки - результат исключительно ручного труда, поэтому и цены на них не самые демократичные - 690 рублей за пару. Впрочем, судя по комментариям под фото продукции, желающих приобрести модную обувь предостаточно.

С ремаркой одного из интернет-пользователей о том, что таби - это “наверное, самая спорная обувь”, представители компании согласились, отметив при этом, что они “очень желанные, в определенных кругах”.