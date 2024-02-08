Как белорусским детям бесплатно получить ортопедические стельки и обувь? Рассказали в Минтруда

Опубликовано: 08.02.2024 17:26 , Обновлено: 08.02.2024

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, что белорусские дети имеют право на бесплатное получение специальных ортопедических стелек и обуви. Объяснили, кому именно положено и что нужно сделать для получения.

Следует обращаться в Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр либо в его филиалы, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Изготавливают и выдают специальные стельки и обувь по направлению врача, это главное условие, – уточнили в ведомстве. – Дети до 18 лет, не имеющие инвалидности, получают их один раз в календарный год, а дети с инвалидностью – два раза».

В Министерстве перечислили необходимые для получения документы:

заключение врачебно-консультационной комиссии госорганизации здравоохранения о нуждаемости ребенка в ортопедической обуви;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении ребенка.

Ранее Телеграф писал, что в Министерстве труда предложили безработным белорусам любопытный алгоритм трудоустройства — перебраться на новое место жительства в малые города или сельскую местность и получить не только гарантированное место работы, но и солидную материальную поддержку от государства.

В Минтруда предложили переселить безработных белорусов. Куда и как это работает?