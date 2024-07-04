В Минске открыли первый магазин новой сети товаров для детей, пришедшей на смену «Бусліку». Когда ждать в регионах?

Опубликовано: 04.07.2024 18:11 , Обновлено: 25.04.2025

В четверг, 4 июля, в Минске, на Партизанском проспекте, 54, открылся новый мультибрендовый магазин «Свiтанак Непаседа», специализирующийся на товарах для детей. Планируется, что он станет не единственным в своём роде и вскоре на белорусском рынке появится новая полноценная сеть магазинов детских товаров, которая займёт место закрывшегося в феврале "Бусліка". Узнали, в каких ещё городах в скором времени могут появиться торговые точки новой сети.

Как понятно из названия магазина, его оператором является жодинская трикотажная фабрика “Світанак”. Однако, магазин позиционирует себя как “мультибрендовый”, то есть в его ассортименте представлены не только товары этого белорусского производителя, но и многих других. Сегодня, по данным портала Office Life, там можно найти продукцию как минимум 40 белорусских предприятий.

Председатель концерна “Беллегпром” Татьяна Лугина пояснила, что помимо товаров отечественного производства на полках можно найти и “единичные наименования” китайских производителей. Так, из Китая в Беларусь завозят, например, детские поильники из силикона, нагрудники, наборы посуды, школьные пеналы, фломастеры.

Глава “Беллегпрома” объяснила это тем, что в Беларуси такие товары не выпускают, но при этом она заявила, что не видит “ничего критичного” в том, что “10% наименований будут производства других стран”. Белорусские производители, по её словам, будут “развивать те ниши”, которые “у нас прекрасно получаются”. В качестве успешных примеров Лугина назвала детскую одежду, косметику и игрушки.

В свою очередь первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич сообщила, что в перспективе в магазинах новой сети планируется помимо детской одежды, школьных товаров и игрушек продавать также обувь, одежду для будущих мам, книги, детские пюре и полезные сладости.

Что касается новых магазинов, то в скором времени пообещали открыть несколько точек в столице, в частности, в ТЦ “Першы нацыянальны гандлёвы дом”, а также в областных центрах и городах с населением от 100 тыс. человек.

«Буслік» и «Остров чистоты» трансформируют и «оздоровят»? В МАРТ рассказали, что будет и с торговыми сетями в Беларуси

Ранее Telegraf.news рассказал, что ещё в мае министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов пообещал белорусам новый национальный бренд детских товаров. Подобные планы глава МАРТ озвучивал, рассказывая о перспективах популярной в Беларуси сети «Буслiк», которая закрыла все свои магазины, включая интернет-площадку, в начале 2024 года.

Глава МАРТ пообещал создать в Беларуси альтернативу закрытой сети магазинов «Буслiк»