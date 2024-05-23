Глава МАРТ пообещал создать в Беларуси альтернативу закрытой сети магазинов «Буслiк»
Государственный концерн "Беллегпром" в настоящее время работает над созданием в стране национального бренда детских товаров. Подробнее об этих планах в четверг, 23 мая, рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси Алексей Богданов.
По словам Богданова, под собственным брендом белорусские компании смогут представит свою продукцию для детей, сообщил портал Office Life. Ранее подобные планы глава МАРТ озвучивал, рассказывая о перспективах популярной в Беларуси сети “Буслiк”, которая закрыла все свои магазины, включая интернет-площадку, в начал этого года.
Тогда, как рассказывал Telegraf.news, сеть обещали “трансформировать” с ее белорусским собственником, “сохранив национальный бренд” и выпуская под ним, в частности, детскую одежду белорусского производства.
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Ранее Telegraf.news также сообщил, что на белорусскую компанию “ДПМ”, которая управляла сетью популярных магазинов детских товаров “Буслiк”, в различные арбитражные суды в России подали в суд сразу десять юридических лиц — девять компаний и один индивидуальный предприниматель. Один из истцов потребовал через суд от «Буслiка» более 5,2 млн российских рублей.