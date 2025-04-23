В Минсельхозпроде пообещали, что повышение цен на мясо, молоко и яйца для переработки не повлияет на цены в белорусских магазинах. Это как?

Опубликовано: 23.04.2025 16:04 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси объявило о повышении предельных максимальных цен на ряд ключевых продуктов, поставляемых на переработку — мясо, яйца, масло и муку. Новые цены установлены постановлением № 33 от 14 апреля и вступят в силу 4 мая. Главный посыл ведомства, озвученный в специальном релизе, в том, что, несмотря на это подорожание сырья, на розничных ценах в магазинах это не должно отразиться. Почему?

Ведомство отметило, что это первое повышение с ноября 2022 года и оно «не превысило 105,8%» (т. е. рост не более 5,8%). Журналисты Telegraf.news сравнили старые и новые «потолки» цен (за тонну/тыс. штук, без НДС, франко-станция отправления):

Свинина (1 кат., убойный вес): 6600,00 руб. → 6985,00 руб. (↑5,83%).

(1 кат., убойный вес): 6600,00 руб. → 6985,00 руб. (↑5,83%). КРС (молодняк, супер, уб. вес): 10 000,00 руб. → 10 580,00 руб. (↑5,80%).

(молодняк, супер, уб. вес): 10 000,00 руб. → 10 580,00 руб. (↑5,80%). КРС (взрослый, 1 кат., уб. вес): 9800,00 руб. → 10 370,00 руб. (↑5,82%).

(взрослый, 1 кат., уб. вес): 9800,00 руб. → 10 370,00 руб. (↑5,82%). Яйца (1 кат., нефасованные, 1000 шт.): 214,00 руб. → 226,40 руб. (↑5,79%).

(1 кат., нефасованные, 1000 шт.): 214,00 руб. → 226,40 руб. (↑5,79%). Мука ржаная (сеяная, т): 765,00 руб. → 803,00 руб. (↑4,97%).

(сеяная, т): 765,00 руб. → 803,00 руб. (↑4,97%). Мука пшеничная (в/с М54-28, т): 1018,00 руб. → 1069,00 руб. (↑5,01%).

(в/с М54-28, т): 1018,00 руб. → 1069,00 руб. (↑5,01%). Масло сливочное (82,5%, весовое, т): 17 800,00 руб. → 18 835,00 руб. (↑5,81%).

Без изменений, как указало ведомство, остались цены на молоко сырое (экстра), зерно (рожь, пшеницу) и сахар (в мешках), но появились дифференцированные цены на сахарную свёклу.

Почему цены в магазинах не должны вырасти?

Ключевой аргумент министерства в том, что повышение коснулось только сырья, поставляемого на переработку. А отпускные цены самих перерабатывающих предприятий (то есть те цены, по которым мясокомбинаты, молокозаводы, хлебозаводы продают готовую продукцию торговле) по-прежнему регулируются главным «ценовым» постановлением № 713 Совмина.

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«Увеличение предельных цен на сырье не является основанием для автоматического роста отпускных цен переработчиков», — заверили в ведомстве.

Более того, в Минсельхозпроде упомянули, что окончательное повышение цен производителями до нового установленного потолка «будет осуществляться с учётом финансового положения обеих сторон».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о том, что МАРТ Беларуси на днях увеличил предельные цены на некоторые овощи.

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