В Минсельхозпроде пообещали, что повышение цен на мясо, молоко и яйца для переработки не повлияет на цены в белорусских магазинах. Это как?
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси объявило о повышении предельных максимальных цен на ряд ключевых продуктов, поставляемых на переработку — мясо, яйца, масло и муку. Новые цены установлены постановлением № 33 от 14 апреля и вступят в силу 4 мая. Главный посыл ведомства, озвученный в специальном релизе, в том, что, несмотря на это подорожание сырья, на розничных ценах в магазинах это не должно отразиться. Почему?
Ведомство отметило, что это первое повышение с ноября 2022 года и оно «не превысило 105,8%» (т. е. рост не более 5,8%). Журналисты Telegraf.news сравнили старые и новые «потолки» цен (за тонну/тыс. штук, без НДС, франко-станция отправления):
- Свинина (1 кат., убойный вес): 6600,00 руб. → 6985,00 руб. (↑5,83%).
- КРС (молодняк, супер, уб. вес): 10 000,00 руб. → 10 580,00 руб. (↑5,80%).
- КРС (взрослый, 1 кат., уб. вес): 9800,00 руб. → 10 370,00 руб. (↑5,82%).
- Яйца (1 кат., нефасованные, 1000 шт.): 214,00 руб. → 226,40 руб. (↑5,79%).
- Мука ржаная (сеяная, т): 765,00 руб. → 803,00 руб. (↑4,97%).
- Мука пшеничная (в/с М54-28, т): 1018,00 руб. → 1069,00 руб. (↑5,01%).
- Масло сливочное (82,5%, весовое, т): 17 800,00 руб. → 18 835,00 руб. (↑5,81%).
Без изменений, как указало ведомство, остались цены на молоко сырое (экстра), зерно (рожь, пшеницу) и сахар (в мешках), но появились дифференцированные цены на сахарную свёклу.
Почему цены в магазинах не должны вырасти?
Ключевой аргумент министерства в том, что повышение коснулось только сырья, поставляемого на переработку. А отпускные цены самих перерабатывающих предприятий (то есть те цены, по которым мясокомбинаты, молокозаводы, хлебозаводы продают готовую продукцию торговле) по-прежнему регулируются главным «ценовым» постановлением № 713 Совмина.
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«Увеличение предельных цен на сырье не является основанием для автоматического роста отпускных цен переработчиков», — заверили в ведомстве.
Более того, в Минсельхозпроде упомянули, что окончательное повышение цен производителями до нового установленного потолка «будет осуществляться с учётом финансового положения обеих сторон».
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