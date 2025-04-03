Мёд, майонез, губная помада. Cтало известно, на какие товары Совмин Беларуси отменил регулирование цен
Вчера журналисты Telegraf.news сообщили о том, что правительство сократило на треть список товаров, цены на которые регулируются государством. Теперь же стало известно, какие именно товары исключили из этого перечня. Редакция провела сравнение предыдущей и новой версии документа и выяснила, что власти посчитали «товарами неповседневного спроса» или «премиум-класса».
Оказалось, что из-под госрегулирования практически полностью убрали целые товарные группы. Так, «свободное плавание» получили:
- Ткани и пряжа (все виды — от хлопка до шёлка).
- Посуда и столовые приборы (почти все — тарелки, сервизы, кастрюли, сковороды, вилки/ложки).
- Ковры и ковровые изделия .
- Многие хозяйственные товары (изделия из пластмассы/металла, карнизы, замки).
- Товары для спорта и туризма .
- Различные инструменты (слесарные, столярные, измерительные и т. д.).
- Почти вся галантерея (зонт, галстук, сумки, остались перчатки (не кожаные) и школьные рюкзаки/ранцы).
- Подавляющее большинство парфюмерно-косметических товаров (дезодаранты, лаки для ногтей, лаки и краски для волос, губная помада, туалетная вода, бритвенные станки, зубная щётка. По сути, в списке оставили лишь шампунь и зубную пасту).
- Значительная часть мебели (под контролем остались только шкаф, диван/кровать и кухонный гарнитур).
Немало позиций из продуктового списка тоже получили свободные цены:
- Некоторые виды мясных изделий : котлеты, блинчики/чебуреки с мясом, сало солёное, ряд копчёностей.
- Деликатесная рыба (солёная, копчёная, вяленая, балыки), крабовые палочки, рыбные полуфабрикаты (котлеты, палочки). Регулирование снято и с консервов/рыбы лососёвых, осетровых, тунцовых, тресковых пород.
- Определённые молочные продукты : творожные кремы/десерты, сыры мягкие, творожные, плавленые, рассольные (оставлены только твёрдые/полутвёрдые сыры без изысков вроде плесени).
- Из бакалеи : мёд, сушки/баранки, кукурузные хлопья, горох/фасоль, мюсли, какао, майонез/соусы, горчица, кетчупы, чипсы. Уточнили виды круп, риса, исключив варочные пакеты. Снят контроль с кофе в капсулах, фиточая, морской/гималайской соли.
- Из овощей и фруктов : баклажаны, зелёный лук, зелень, редис, замороженные овощи и ягоды, киви, персики, хурма, орехи, сухофрукты, консервированные фрукты, варенье/джемы. Свёкла, морковь, картофель исключены в мытом виде.
- Из напитков под контролем оставили не все: сняли регулирование с кваса, части безалкогольных напитков, воды в стекле/жести.
Отменили регулирование и на ряд промышленных товаров. Помимо упомянутых категорий, из списка исчезли:
- Некоторые виды одежды (летние головные уборы).
- Различные электротовары : почти все лампочки, посудомоечные машины, кухонные комбайны, соковыжималки, мультиварки, светильники, электродрели, триммеры, электрорадиаторы, розетки, удлинители, электробритвы. Регулирование сняли с музыкальных центров. Оставшиеся в списке телевизоры ограничили диагональю до 43 дюймов. У пылесосов исключили робот-версии.
- Часть стройматериалов : пиломатериалы, металлопродукция (кроме рабицы), панели/плиты ПВХ, оконные/дверные блоки. Исключили обои на флизелиновой основе.
- Транспорт : мотоциклы, скутеры, мотороллеры. Список регулируемых автозапчастей значительно детализировали.
- Бытовая химия и хозтовары : крем для обуви, некоторые краски, автокосметика. Исключили средства для посудомоечных машин, уточнили виды мыла (твёрдое), порошков (для стирки).
Также убрали почвогрунты, швейные машины, лопаты/грабли, полиэтиленовые пакеты, счётчики воды, музыкальные инструменты и телефоны (аппараты).
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что правительство, утверждало, что исключение этих «неповседневных» товаров из-под госрегулирования не окажет «значительного влияния на розничные цены для потребителей». А сделано это для «снижения административной нагрузки» на бизнес и улучшения его «финансовых результатов».
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