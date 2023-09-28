В Минобразования озвучили суммы, которые тратят из бюджета на студентов и школьников

Опубликовано: 28.09.2023 08:44 , Обновлено: 28.09.2023

На каждого студента, школьника и дошкольника из госбюджета в Беларуси каждый год выделяется от 5,5 до 10 тыс. рублей. Точные суммы озвучил министр образования Андрей Иванец 27 сентября в ходе встречи со студентами Гродненского государственного университетеа имени Янки Купалы. Посмотрели, кто обходится государству дороже всего.

Как следует из заявления Иванца, на образование каждого белорусского студента из госбюджета приходится выделять по 9-10 тыс. рублей в год. Ежегодное госфинансирование ребенка в детском саду, по словам министра, обходится бюджету порядка 6 тыс. рублей, а школьника - в среднем в 5,5 тыс. рублей, передало агентство БелТА.

Озвучивая эти суммы, Иванец подчеркнул, что в Беларуси реализуется “концепция доступного качественного и бесплатного образования”. Впрочем, какие именно расходы имел ввиду глава Минобразования, он не уточнил.

Согласно законодательству, в Беларуси действует нормативное финансирование учреждений образования и эти нормативы ежегодно корректируются. Так, на 2023 год установлены следующие нормативы расходов на обучение в школах и детсадах:

2645,16 рубля в год на одного учащегося в учреждениях общего среднего образования, расположенных в городах и поселках городского типа,

6058,42 рубля в год на одного учащегося в учреждениях общего среднего образования в сельских населенных пунктах,

3277,61 рубля в год на одного ребенка в городском детском саду,

4368,29 рубля в год на одного ребенка в сельских детских садах.

Ранее министр образования Беларуси Андрей Иванец высказался за введение обязательной отработки и распределения по окончании вуза не только для студентов-бюджетников, но и для платников. Министр заявил, что были пересмотрены суммы расходов, которые затрачивает государство на обучение специалистов. По его словам, суммы увеличились в два-три раза.

«И платник должен» — Иванец предложил распределять всех. А кого Лукашенко рекомендовал до 7 лет?

В свою очередь начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Пищов озвучил суммы, которые приходится возвращать государству выпускникам белорусских вузов, если те отказываются от обязательного распределения.

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