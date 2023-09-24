В Минобразования озвучили суммы, которые возмещают вузам выпускники, отказавшиеся от распределения

Опубликовано: 24.09.2023 18:08 , Обновлено: 24.09.2023

Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Пищов рассказал, какую сумму приходится возвращать государству выпускникам белорусских вузов, если они отказываются от обязательного распределения. Не называя точных цифр, представитель ведомства заявил, что сумма получается в среднем в два раза выше, чем у тех, кто учился по этой же специальности на платном отделении.

“В случае отказа от распределения бюджетная форма обучения у нас будет плюс-минус в два раза дороже, чем платная”, - заявил Пищов. Он пояснил, что это связано с тем, что государство из республиканского бюджета “за каждого студента платит больше, чем платит платник”. По его словам, студенты, которые поступили в вуз на платной основе, оплачивают “только 75% стоимости обучения”, а остальную часть за них “оплачивает государство”.

В свою очередь начальник главного управления организационно-кадровой работы и профессионального образования Минздрава Ольга Колюпанова в качестве примера привела среднюю стоимость медицинского образования. По её словам, ещё в 2020 году она составляла порядка 30 тыс. рублей, но сейчас за счет возврата выплат за стипендию, за материально-техническую базу, за модернизацию университетов она выросла в два раза - до 60 тыс. рублей .

“Это минимум, который надо заплатить за медицинское образование”, - процитировала чиновницу госагентство БелТА. Колюпановапояснила, что благодаря этому число случаев, когда семьи выпускников предпочитают возместить государству стоимость обучения и избежать обязательного распределения снизились в 10 раз - с 130 случаев в 2020 году до 13 в этом году.

Напомним, 21 сентября на совещании у Александра Лукашенко был поднят вопрос о молодых специалистах. Министр образования Беларуси Андрей Иванец сообщил, что в Кодексе об образовании планируются изменения, которые затронут и вопросы обязательной отработки бюджетников. При этом Иванец высказал мнение о том, что “отрабатывать должны и бюджетники, и платники”.

«И платник должен» — Иванец предложил распределять всех. А кого Лукашенко рекомендовал до 7 лет?