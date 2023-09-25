В Минлесхозе рассказали, почем продадут дрова белорусам к зиме

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Опубликовано: 25.09.2023 15:53 , Обновлено: 25.09.2023

Андрей Мацкевич, руководитель управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства, рассказал журналистам, сколько стоит кубический метр дровяной древесины для заготовки дров в белорусских лесхозах.

По его словам, цена дровяной древесины устанавливается индивидуально в каждом лесхозе в зависимости от условий заготовки, передает БелТА. Однако, в среднем цена за 1 куб.м дровяной древесины составляет от 15 до 20 рублей.

Мацкевич напомним, что уже колотые дрова можно купить на специальных торговых площадках “Лесной домик”. “Четырехметровых поленьев, как в лесхозах, там нет. Цена 1 куб.м таких дров в биг-бэге составляет порядка 100-120 рублей”, - рассказал он.

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По его словам, в отопительный период самые популярные у белорусов - дрова смешанных пород.

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