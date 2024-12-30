В Минлесхозе пообещали белорусам дотации 40% на такие котлы отопления. Что известно?

Опубликовано: 30.12.2024 08:05 , Обновлено: 30.12.2024

Министр лесного хозяйства Александр Кулик заявил а эфире гостелеканала СТВ, что власти подготовили указ, который простимулирует переход белорусов на отопление на основе древесины.

По словам чиновника, уже готовится указ о предоставлении белорусам дотации от государства на 40% от стоимости отопительных котлов, которые потребляют пеллеты. Точные сроки издания документа, глава Минлесхоза не назвал.

Кстати, ранее Министерство лесного хозяйства издало постановление от 15 октября 2024 года №36 о фиксированных ценах на пеллеты.

[inf]Топливные гранулы, пеллеты (англ. pellets) — биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Представляет собой цилиндрические гранулы. В некоторых странах Европы, где рынок альтернативных источников энергии наиболее развит, гранулами отапливается до 2/3 жилых помещений.[/inf]

Если забирать их со склада продавца, то они обойдутся белорусам в 282 рубля за тонну. А если покупать сразу у изготовителя, то 240 рублей.

Впрочем, свои цены могут устанавливать также облисполкомы и Мингорисполком. А коммунальным хозяйствам пообещали продавать древесное топливо и вовсе за 160 рублей.

Но все установленные цены касаются только предприятий при лесхозах, подчинённых Минлесхозу.

Минлесхоз установил розничные цены на топливные пеллеты для белорусов

Ранее белорусские пеллеты активно продавались на экспорт. Однако после введения санкций ЕС продажи сошли на нет. Уже несколько лет Совмин ищет способы и рынки продаж.

Ещё в 2022 году Роман Головченко утверждал, что страны ЕС готовы к закупке белорусских пеллет.

”… Сигналов о готовности работать с нами очень много. Санкции, которые вводятся и в отношении России и Беларуси, они рикошетом бьют по тем, кто это делает. Европа готовится к тяжелейшей зиме. Отказаться от газа, не отказаться, мыться реже, кондиционеры не включать и так далее. Дикость! Белорусская топливная древесина, пеллеты, европеллеты так называемые, помогли бы решить вопрос для населения. Поэтому, я думаю, очень скоро мы увидим определенные изменения», — выказал тогда надежду Головченко в эфире гостелеканала ОНТ.

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Теперь же решили стимулировать внутреннее потребление. Мало того, заместитель председателя Госстандарта Беларуси — директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий сообщил 2 октября 2024 года, что Беларусь намерена взять кредит у России для строительства энергоисточников на местных видах топлива.

По его словам, планируют построить всего 95 таких объектов. Директор Департамента по энергоэффективности Госстандарта также рассказал, что в основном речь идет о древесно-топливной щепе, торфе, а также о древесных топливных гранулах (пеллетах). Местные виды топлива используют в котельных.

Власти Беларуси запланировали взять новый кредит у России. На что?