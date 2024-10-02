Власти Беларуси запланировали взять новый кредит у России. На что?

Опубликовано: 02.10.2024 20:04 , Обновлено: 03.10.2024

Заместитель председателя Госстандарта Беларуси - директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий сообщил 2 октября, что Беларусь намерена взять кредит у России для строительства энергоисточников на местных видах топлива. Сумму кредита Крецкий не назвал.

“Сегодня Департамент по энергоэффективности работает совместно с коллегами из Российской Федерации, заключен меморандум о содействии по строительству энергоисточников на местных видах топлива на территории Беларуси. Сегодня в проработке привлечение российского экспортного кредита на строительство данных объектов”, - рассказал он перед заседанием Президиума Совмина, передало агентство БелТА.

По информации зампреда Госстандарта, в Беларуси сегодня более 10 тыс. энергоисточников, больше половины из них перевели на местные виды топлива. “Сегодня в рамках реализации государственной программы “Энергосбережение” у нас успешно построено 45 энергоисточников. Основная цель их строительства - не только замещение природного газа, но и снижение себестоимости вырабатываемой тепловой энергии. На таких объектах себестоимость одной единицы тепла на 16-19% ниже, чем на энергоисточниках, работающих на природном газе”, - привел цифры Крецкий.

Фото: агентство БелТА

По его словам, планируют построить 95 энергоисточников, то есть осталось еще 50. Директор Департамента по энергоэффективности Госстандарта также рассказал, что в основном речь идет о древесно-топливной щепе, торфе, а также о древесных топливных гранулах (пеллетах). Местные виды топлива используют в котельных.

“В большинстве случаев сегодня выигрывает древесное топливо, так как оно более дешевое, это собственное сырье, себестоимость получаемого тепла ниже. Раньше в приоритете была щепа, теперь пеллеты”, - добавил Крецкий.

Ранее Telegraf.news писал, что посол Беларуси в России Александр Рогожник в начале июля сообщил журналистам, что белорусская сторона “проработает” с РФ выделение дополнительных денег для “высокотехнологичных проектов”. По словам Рогожника, это проекты в сфере микроэлектроники, авиастроения, станкостроения, роботизации и автоматизации производства. «Идея всегда есть, вопрос в экономической составляющей этих идей», — заметил дипломат.

«Идея всегда есть» — Беларусь запланировала попросить денег у России. На что?