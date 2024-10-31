Минлесхоз установил розничные цены на топливные пеллеты для белорусов

Опубликовано: 31.10.2024 08:49 , Обновлено: 31.10.2024

Министерство лесного хозяйства установило цены, по которым организации, которые находятся в ведомственном подчинении, могут продавать топливные пеллеты белорусам. Розничные цены для организаций и населения прописали в министерском постановлении №36, которое 31 октября было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно тексту документа, отпускная цена топливных пеллет для организаций ЖКХ,организаций сферы энергетики и производителей цемента останется прежней - 160 рублей за тонну пеллет (без НДС).

Что же до розничных цен для населения, то их Минлесхоз для своих предприятий зафиксировал на следующем уровне:

240 рублей за тонну при продаже со склада изготовителя,

282 рубля за тонну при продаже со склада продавца.

[info_b]Отметим, что данные цены не распространяются на древесные топливные гранулы в пределах норм отпуска, определенных постановлением Совета министров №1028 «Об обеспечении населения твердыми видами топлива» от 9 ноября 2012 года. Для них по-прежнему действуют фиксированные розничные цены, установленные областными исполнительными комитетами и Минским городским исполкомом.[/info_b]

Для остальных категорий покупателей Минлесхоз установил фиксированную отпускную цену на топливные пеллеты на уровне 200 рублей (без НДС) при продаже со склада изготовителя.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет министров Беларуси включил древесные топливные гранулы в перечень твердых видов топлива, которыми обеспечивается население по фиксированным ценам, летом прошлого года. Тогда же была установлена предельная норма отпуска гранул по фиксированным ценам - не более двух тонн на одно домохозяйство в календарном году.

Совмин зафиксировал цены на древесные гранулы для белорусов