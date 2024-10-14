В Мингорисполкоме рассказали, сколько родителям придётся доплатить за школьный лагерь осенью 2024 года

Опубликовано: 14.10.2024 15:38 , Обновлено: 14.10.2024

Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина рассказала, что на осенних каникулах 2024 года в столице будут работать 260 школьных лагерей. Помимо этого, она озвучила суммы, которые придётся доплатить родителям за пребывание там своего ребёнка.

По словам Ильиной, с 28 октября по 1 ноября на базе учреждений общего среднего образования запланировано открытие более двух сотен лагерей, где школьников ждёт трёхразовое питание и целый комплекс различных мероприятий.

В Мингорисполкоме подчеркнули, что Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения определил размер доплат на удешевление стоимости путёвки. Так, в 2024 году родителям придётся заплатить от 5 до 13 рублей в зависимости от возраста ребёнка, передало информагентство БелТА. Оставшуюся сумму, как и ранее, возьмёт на себя государство.

Ранее Telegraf.news писал, что в последнее время в соцсетях обсуждают, нужно ли покупать новый дневник, если школьник допустил ошибки при его заполнении. В Министерстве образования Беларуси рассказали, как правильно поступить в такой ситуации.

Нужно ли покупать новый дневник, если школьник исправил там ошибку? В Минобразования ответили белорусам

Кроме того, ранее Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) рассказал о номинальной среднемесячной зарплате учителей в январе-августе 2024 года. Посмотрели, как она отличается от зарплаты других работников сферы образования страны.

Белстат назвал среднюю зарплату белорусских учителей. На сколько выше, чем у других работников образования?