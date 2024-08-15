Под Минском открылся конкурент "Комаровки" и Таборов. Что по ценам?

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Опубликовано: 15.08.2024 10:56 , Обновлено: 15.08.2024

Рядом с Минском на территории торгового комплекса Expobel открылась новая оптово-розничная база овощей и фруктов, конкурент столичного Комаровского рынка и рынка "Новый Лебяжий" в Таборах. Что там продают и сколько стоит?

Цены на овощи и фрукты

Рынок работает несколько дней, продавцов там немного, однако все ходовые овощи и фрукты есть. Если покупать сразу несколько килограмм, вам сделают скидку. Стоимость продуктов посмотрел портал Blizko.by.

Фото: Facebook/Expobel торговый центр

Так, цены на новом рынке сейчас такие:

картофель — 1,8-2 BYN за кг, оптом — 1-1,1 BYN за кг;

огурцы — 3-3,50 BYN за кг;

томаты — в среднем 3-5 BYN за кг. Красная сливка (Беларусь) — от 3 BYN, желтая — от 4 BYN. Помидор розовый — 6,5 BYN за кг. Домашние черри — 3,5 BYN.

перцы — от 3,8 BYN за кг, в среднем 4,5-7,5 BYN;

чеснок — 11-13 BYN за кг;

репчатый лук — 1,8 BYN за кг;

красный лук — 5 BYN за кг;

капуста — 1,60-2 BYN за кг;

баклажаны — 3 BYN за кг;

кабачки — 2-2,5 BYN за кг;

дыни — 2,9 — 3,5 BYN за кг;

арбузы — 2,5 BYN за кг;

нектарины — 6,5-12,8 BYN за кг;

персики 7,50-12,8 BYN за кг;

яблоки — 2,5-4 BYN за кг;

сливы — 6,5 BYN за кг;

голубика — 13 BYN за кг;

грецкие орехи — 11,50 BYN за кг.

Фото: Facebook/Expobel торговый центр

На портале отметили, что цены “не сильно отличаются от Комаровки или Таборов”, но здесь “охотно делают скидку, если вы берете несколько килограммов”. А некоторые продавцы за покупку от 10 килограммов предлагают “уже почти оптовые цены”.

Фото: Facebook/Expobel торговый центр

Как доехать?

[info_b] Время работы: со вторника по воскресенье с 8:00-17:00.[/info_b]

Рынок находится рядом с дорогой Заславль-Колодищи. Можно поехать как на машине, так и на общественном транспорте.

На машине

На автомобиле заехать можно двумя способами:

с территории комплекса Expobel — от кругового движения возле крытого рынка и направо.

с обратной стороны, где идет дорога Заславль-Колодищи.

Есть бесплатная парковка.

На общественном транспорте

Можно доехать до конечной остановки в районе Зеленого Луга-6. Затем перейти к Expobel. До рынка придется идти еще около 10 минут.

Подойдут автобусы:

24;

109B;

13;

146С;

157;

162;

109;

113А;

113С;

141;

141А;

143;

133;

115Э.

И троллейбусы:

1;

2;

46;





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