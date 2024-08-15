Под Минском открылся конкурент "Комаровки" и Таборов. Что по ценам?
Рядом с Минском на территории торгового комплекса Expobel открылась новая оптово-розничная база овощей и фруктов, конкурент столичного Комаровского рынка и рынка "Новый Лебяжий" в Таборах. Что там продают и сколько стоит?
Цены на овощи и фрукты
Рынок работает несколько дней, продавцов там немного, однако все ходовые овощи и фрукты есть. Если покупать сразу несколько килограмм, вам сделают скидку. Стоимость продуктов посмотрел портал Blizko.by.
Так, цены на новом рынке сейчас такие:
- картофель — 1,8-2 BYN за кг, оптом — 1-1,1 BYN за кг;
- огурцы — 3-3,50 BYN за кг;
- томаты — в среднем 3-5 BYN за кг. Красная сливка (Беларусь) — от 3 BYN, желтая — от 4 BYN. Помидор розовый — 6,5 BYN за кг. Домашние черри — 3,5 BYN.
- перцы — от 3,8 BYN за кг, в среднем 4,5-7,5 BYN;
- чеснок — 11-13 BYN за кг;
- репчатый лук — 1,8 BYN за кг;
- красный лук — 5 BYN за кг;
- капуста — 1,60-2 BYN за кг;
- баклажаны — 3 BYN за кг;
- кабачки — 2-2,5 BYN за кг;
- дыни — 2,9 — 3,5 BYN за кг;
- арбузы — 2,5 BYN за кг;
- нектарины — 6,5-12,8 BYN за кг;
- персики 7,50-12,8 BYN за кг;
- яблоки — 2,5-4 BYN за кг;
- сливы — 6,5 BYN за кг;
- голубика — 13 BYN за кг;
- грецкие орехи — 11,50 BYN за кг.
На портале отметили, что цены “не сильно отличаются от Комаровки или Таборов”, но здесь “охотно делают скидку, если вы берете несколько килограммов”. А некоторые продавцы за покупку от 10 килограммов предлагают “уже почти оптовые цены”.
Как доехать?
[info_b] Время работы: со вторника по воскресенье с 8:00-17:00.[/info_b]
Рынок находится рядом с дорогой Заславль-Колодищи. Можно поехать как на машине, так и на общественном транспорте.
На машине
На автомобиле заехать можно двумя способами:
- с территории комплекса Expobel — от кругового движения возле крытого рынка и направо.
- с обратной стороны, где идет дорога Заславль-Колодищи.
Есть бесплатная парковка.
На общественном транспорте
Можно доехать до конечной остановки в районе Зеленого Луга-6. Затем перейти к Expobel. До рынка придется идти еще около 10 минут.
Подойдут автобусы:
- 24;
- 109B;
- 13;
- 146С;
- 157;
- 162;
- 109;
- 113А;
- 113С;
- 141;
- 141А;
- 143;
- 133;
- 115Э.
И троллейбусы:
- 1;
- 2;
- 46;
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