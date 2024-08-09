До 15 рублей за литр. Белорусы открыли сезон сбора и продажи брусники. Где купить за 5?

Опубликовано: 09.08.2024 16:02 , Обновлено: 09.08.2024

Август ознаменовал для белорусов открытие сбора дикорастущей брусники. Уже сейчас эту сочную ягоду можно увидеть на прилавке рынков. В каких областях уже приступили к её сбору и за сколько литр брусники продают по объявлениям?

Первой брусничный сезон открыла Брестская область . Там к сбору лесной дикорастущей ягоды разрешили приступить уже 6 августа. Начиная с 8 августа собирать бруснику разрешено в Минской, Гродненской и Могилёвской области. Уже сейчас на просторах крупнейшей площадки объявлений в Беларуси “Куфар” можно отыскать предложения с продажей свежей лесной брусники из самых разных уголков страны.

Так, в Гродненской области можно приобрести литр брусники по цене от 5 до 10 рублей. По наименьшей стоимости (5 рублей за литр) предлагают бруснику собиратели из Кореличей, Сморгони и Дятлово. Есть предложения в Лиде, Слониме и самом областном центре.

Много объявление с свежей брусникой из наличия и сбором под заказ предложили и жители Могилёвской области . Там ценник по актуальным объявлениям колеблется от 5 до 8 рублей за литр. Есть предложения в Осиповичах, Бобруйске, Костюковичах, Быхове и самом Могилёве.

В Минской области цены на бруснику стартуют от суммы 5 рублей за литр и до 10 рублей. Продают в Молодечно, Марьиной Горке, Фаниполе, Березине. Дороже всего в Борисове, дешевле - в Мяделе. Много объявлений и в самой столице. Там цена на бруснику колеблется в пределах 7-12 рублей за литр.

Поступила брусника и на рынок “Новый Лебяжий”. Там дикорастущая ягода была замечена по оптовой цене 13 рублей за килограмм.

Лисички — до 10 рублей, огурцы — 1,8. Белкоопсоюз назвал цены на скупаемые у белорусов ягоды, грибы и овощи

Под Бестом бруснику продают по цене от 5 до 9 рублей. Есть предложения в Пинске, Берёзе и самом областном центре. Самая дешёвая (5 рублей за литр) в Барановичах.

Несмотря на то, что разрешение на сбор брусники в Витебской области вступает в силу только с 10 августа, в этом регионе уже опубликована масса объявлений с предложениями о сборе ягоды под заказ. Ценник самый высокий: от 8 до 15 рублей за литр. Есть предложения из Орши, Чашников, Шумилино, Ушачей, Новополоцка, Полоцка, Верхнедвинска и самого Витебска.

Объявлений о продаже брусники в Гомельской области, в которой пока не был опубликован документ, разрешающий сбор этого вида дикорастущей ягоды, нет.

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Напомним, что сбор дикорастущих ягод в Беларуси вне установленных сроков запрещён и карается штрафом.

Для физлиц он составит сумму до 20 базовых величин (800 белорусских рублей.).

Для ИП — до 100 базовых величин (4 тысячи рублей), а для юридических лиц – до 500 базовых (20 тысяч рублей).

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Продолжают белорусы продавать и чернику на заказ. Цены по Беларуси от 5 до 10 рублей за литр. Есть даже объявления с черничными заготовками. Например, в столице можно купить сушеную чернику по цене 20 рублей за килограмм.

Ранее Telegraf.news писал о том, что последний месяц лета и начало осени традиционно открывают сезон на сбор и заготовку дикорастущих брусники и клюквы у населения. Каждая область определяет старт сезона индивидуально и подписывает соответствующие постановления. Когда будет разрешено собирать эти ягоды в Беларуси?

В Беларуси озвучили даты сбора брусники и клюквы в областях. Когда можно?