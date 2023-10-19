В Минфине рассказали, кому из белорусских ИП решили поднять налоги

Опубликовано: 19.10.2023 11:37 , Обновлено: 15.11.2024

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов рассказал, кому из белорусских предпринимателей планируют увеличить подоходный налог - с нынешних 20% до 30%. Новые ставки предусмотрены в поправках Налоговому кодексу Республики Беларусь, которые в настоящее время находятся на рассмотрении Палаты представителей Национального собрания.

Выступая в эфире гостелеканала “Беларусь 1”, министр финансов пояснил, что новая редакция Налогового кодекса предполагает повышение подоходного налога до 30% для индивидуальных предпринимателей в Беларуси, ежегодный доход которых превышает 500 тыс. рублей. Повышения налога для остальных предпринимателей не предусмотрено.

Кроме того, по словам Селиверстова, предлагается обложить более высоким налогом сверхприбыльные предприятия (налог планируется увеличить до 25%), а также повысить подоходный налог для высокодоходных видов деятельности. Если законопроект будет принят парламентом, это может коснуться белорусов, чья зарплата превышает 200 тыс. рублей в год (то есть 16,6 тыс. рублей в месяц).

[info_b]По последним данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата работников в Беларуси в августе 2023 года составила 1962,4 рубля.[/info_b]

Комментируя предложенные изменения принципов налогообложения, министр финансов отметил, что речь идёт об “осовременивании тех ставок налогов, которые установлены в белорусских рублях”. По его словам, это необходимо из-за “прирастающей инфляции”.

“Высокие налоги - плата за комфортные условия для бизнеса”

В свою очередь заместитель председателя Совета Республики Валерий Бельский назвал повышение налогов в Беларуси “платой за сохранение комфортных условий ведения бизнеса” и социальную стабильность. При этом он подчеркнул, что более высокие налоги предлагается платить лишь “совсем незначительной части членов нашего общества”.

“Потратив немного больше, мы можем гарантировать, что это приведет к еще большим заработкам за счет привлечения покупателей, за счет рекламы нашей страны как страны ответственного бизнеса. И за счет социального консенсуса, к которому мы постоянно стремимся, предпринимая различные действия, в том числе в сфере налогообложения”, - заявил Бельский, подчеркнув, что это “очень важная не только социальная, но и экономическая категория”.

Кроме того, по словам Бельского, уплата налогов - это “вопрос воспитания человека, ответственного отношения белоруса к своей социальной роли”. При этом бизнес, по его словам, решение о повышении налогов “нормально воспримет” и “с пониманием отнесется”, несмотря на “наветы деструктивных сил, которые пытаются исказить факты”.

“Эти решения прогнозируемые. Особенно для индивидуальных предпринимателей целая дорожная карта реализована. Поэтому нельзя сказать, что нововведения родились вчера в каких-то кабинетах. Они долго обсуждались”, - заявил зампредседателя Совета Республики.

Напомним, в законопроекте об изменении Налогового кодекса, вынесенном на рассмотрение Палаты представителей, Совет министров Беларуси также предложил Министерству по налогам и сборам дифференцировать ставку подоходного налога для белорусов. Её предложили привязать к размеру доходов, а также ввести повышенную ставку транспортного налога для владельцев новых дорогих автомобилей.

Совмин предложил поднять налоги для белорусов с большими доходами и дорогими авто

По словам заместителя главы Администрации президента Максима Ермоловича, это дополнительно принесет в казну до 20 млн рублей.

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