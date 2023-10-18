Российские инвесторы попросили Кремль не давать Беларуси кредиты. Почему?

Опубликовано: 18.10.2023 08:46 , Обновлено: 18.10.2023

Частные инвесторы в России обратились в Министерство экономического развития (МЭР) РФ с просьбой ограничить Беларуси доступ к межгосударственным кредитам, а также к российскому рынку капитала в целом. Причиной авторы обращения назвали невыплаты по выпущенным ранее еврооблигациям на общую сумму более чем в 200 млн долларов.

Инициатором обращения в МЭР стал частный инвестор Александр Марченков. В письме, которое попало в распоряжение российского агентства РБК, он выступает от лица 200 физических лиц и 30 организаций, с которыми, по его словам, белорусское Министерство финансов не расплатилось по евробондам. В связи связи с этим инвесторы попросили российские власти “принять меры для скорейшего исполнения Беларусью своих обязательств”, признать Министерство финансов Беларуси “недобросовестным заемщиком” и ограничить ему доступ на российский рынок капитала, причём сделать это просят “в кратчайшие сроки”.

По мнению авторов письма, ограничить межгосударственное кредитование Беларуси со стороны России следует “до полного урегулирования задолженности перед российскими инвесторами”. Копии обращения Марченков направилв Банк России, а также в министерства финансов России и Беларуси.

В чём суть претензий к белорусскому Минфину?

Летом этого года в Московском городском суде к производству приняли первый иск от частного российского инвестора о взыскании задолженности по евробондам Беларуси, ответчиком по которому выступал белорусский Минфин.

Российский инвестор впервые подал в суд на Минфин Беларуси

Проблемы с оплатой процентов по евробондам возникли у Минфина еще в 2022 году из-за западных санкций. Не имея возможности выплачивать их как прежде - в валюте и на счета иностранного банка - Минфин предложил четыре варианта урегулирования ситуации с выплатами: замена еврооблигаций на внутренние облигации; досрочный выкуп бумаг; выплата купонов и погашений на счет в Нацбанке; выплата купонов и погашений на счет в одном из белорусских банков.

Некоторых частных инвесторов из России ни один из предложенных вариантов не устроил. По данным РБК, на данный момент неизвестно ни об одном успешном случае получения выплат по белорусским еврооблигациям или замены бумаг.