Реальные доходы белорусов упали на 1,1%. Что обещают в Совмине?

Опубликовано: 17.04.2023 17:35 , Обновлено: 17.04.2023

В Белстате сообщили 17 апреля, что по итогам январа и февраля реальные доходы белорусов снизились на 1,1% по сравнению с таким же периодом 2022 года.

Напомним, что в такие доходы входят не только зарплаты (63%), но и доходы от предпринимательской и иной деятельности (8%), пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению (23,6%).

Тем не менее, премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что у правительства есть «резервы для роста заработной платы», несмотря на то, что экономика страны вынуждена работать в условиях санкций. Он также рассказал, кому из белорусов рассчитывать на повышение зарплаты не стоит.

Кому из белорусов не стоит ждать повышения зарплаты? Головченко назвал критерии

Кстати, в марте Белстат опубликовал новые данные о структуре расходов белорусских домохозяйств. Оказывается, на покупку продуктов питания у среднестатистической семьи уходит около 39,3% доходов. Посмотрели, что с расходами на еду в других странах.

Белорусы стали тратить на еду 39,3% от доходов. А что поляки, литовцы и русские?