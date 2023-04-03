Кому из белорусов не стоит ждать повышения зарплаты? Головченко назвал критерии

Опубликовано: 03.04.2023 11:22 , Обновлено: 03.04.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что у правительства есть «резервы для роста заработной платы», несмотря на то, что экономика страны вынуждена работать в условиях санкций. Он также рассказал, кому из белорусов рассчитывать на повышение зарплаты не стоит.

«Если работать спустя рукава, выпускать брак, покуривать, не вырабатывать норму, а потом требовать у правительства и президента зарплату - какой это подход? Конечно же, человек должен чувствовать взаимосвязь своей работы с заработной платой», - заявил премьер в эфире телеканала “Беларусь 1”, передает БелТА.

Комментируя недавнее послание президента белорусскому народу, в котором тот в очередной раз заявил о том, что «заработная плата должна быть заработана», Роман Головченко назвал и те категории населения, чьи доходы будут зависеть непосредственно от государства.

«Пенсионеры, инвалиды, дети и так далее, - здесь уже правительство берет на себя четкие обязательства», - заявил белорусский премьер. По его словам, пенсионеры в прошлом году были «единственной категорией, которая фактически не почувствовала снижения реального уровня доходов ни на полпроцента».

Ранее, как сообщал Телеграф, Роман Головченко заявил, что перед ним стоит задача “по росту заработной платы” белорусов. И признался, где нашел кое-какие резервы, чтобы ее повысить.

«Где государство может влиять, это вопрос решаемый. Но мы же смотрим и на частный сектор экономики», — уточнил чиновник. Он заверил, что увидел резервы для роста и там. По его словам, их можно обнаружить по дивидендам и заработной плате топ-менеджеров.

Что будет с зарплатами белорусов? Головченко рассказал, где нашел «резервы»