В МАРТ заявили, что в Беларуси пошли вверх цены на лекарства. Как пообещали остановить?

Опубликовано: 20.10.2023 11:11 , Обновлено: 20.10.2023

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси констатировали повышение стоимости медицинских препаратов в стране в последние несколько месяцев. В ведомстве объяснили, почему растут цены и за счёт чего этот рост планируют остановить.

“На сегодняшний день мы видим, к сожалению, рост за последние несколько месяцев на медикаменты, индекс потребительских цен растет более высокими темпами, как и ожидалось”, - заявила замглавы МАРТ Наталья Василевская в эфире гостелеканала СТВ.

Тем не менее, в МАРТ рассчитывают на то, что в ближайшее время благодаря возобновлению референтного ценообразования рост цен на лекарства удастся остановить.

“Это регулирование будет очень кстати, это будет общая слаженная работа. Позволяет смело заявить, что поставленные правительством задачи будут выполнены”, - заявила Василевская.

Она также назвала другие позиции товаров и услуг, которые подорожали в Беларуси за последнее время:

сигареты,

алкоголь,

тарифы на ЖКУ.

По её словам, рост цен “обусловлен международными обязательствами, курсовыми колебаниями или необходимостью устранения ценовых диспропорций, когда цены на ресурсы растут быстрее, чем стоимость выпускаемой продукции или услуг”.

Напомним, референтное ценообразование для медицинских препаратов в Беларуси вернули весной этого года. Тогда же возобновили регистрацию предельных отпускных цен производителей на лекарства - цены начали устанавливать, сравнивая их с ценами на препараты и их аналоги, которые продают за границей. Или же сравнивая их с аналогичными лекарствами, которые продают в Беларуси.

В Беларуси вернули регулирование цен на лекарства. Будут сравнивать с ценами за границей?

Ранее в Министерстве экономики заявили, что Беларуси удастся выполнить “целевой параметр по инфляции” по итогам 2023 года. Зместитель главы ведомства Андрей Картун при этом допустил, что в октябре-декабре возможно “некоторое увеличение ежемесячных темпов роста цен” и рассказал, какие именно товары могут подорожать до конца года.

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