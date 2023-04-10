В Беларуси вернули регулирование цен на лекарства. Будут сравнивать с ценами за границей?

Опубликовано: 10.04.2023 16:18 , Обновлено: 10.04.2023

В Беларуси возобновили регистрацию предельных отпускных цен производителей на лекарства. Соответствующий указ №95 подписал Александр Лукашенко 10 апреля.

Так, согласно документу, в Беларуси должны регистрировать предельные отпускные цены на лекарственные препараты, которые продают в стране.

В течение трех месяцев чиновники должны определить список медикаментов, цены на которые будут регистрировать. Кроме того, они утвердят порядок регистрации этих цен.

«Данный механизм основывается на анализе сравнения цен препаратов, которые имеют одинаковое действующее вещество и представлены на международном рынке (референтное ценообразование)», — рассказали в пресс-службе Александра Лукашенко.

Как добавили в Министерстве здравоохранения, «основным критерием будет сравнение цены конкретного лекарственного препарата с ценами на препараты сравнения».

«Предполагается, что в качестве препаратов сравнения в зависимости от условий, будут выступать лекарственные препараты с таким же торговым наименованием, представленные на рынках стран сравнения. Так называемое внешнее референтное ценообразование. Либо лекарственные препараты с таким же международным непатентованным наименованием (действующим веществом), представленные на рынке Республики Беларусь - внутреннее референтное ценообразование», — отметили в ведомстве.

То есть, цены на лекарства в Беларуси будут устанавливать, сравнивая их с ценами на препараты и их аналоги, которые продают за границей. Или же сравнивая их с аналогичными лекарствами, которые продают в Беларуси.

Власти считают, что это:

«позволит повысить эффективность контроля за формированием цен на лекарства отечественного и зарубежного производства, реализуемые на территории Беларуси;

«будет способствовать более справедливому уровню цен на лекарственные препараты».

К слову, ранее Телеграф писал, что Глава Комитета госконтроля (КГК) Валерий Герасимов 20 марта заявил, что ведомство занялось стоимостью лекарств в Беларуси. По его словам, чиновники уже подготовили проект указа о введении референтных цен.

«Это должно серьезно повлиять на цены на лекарства», — убежден Герасимов.

В КГК предложили сделать цены на лекарства в Беларуси «референтными». Что это значит?