В Минэкономики рассказали, на что запланировали повышение цен в Беларуси до конца года

Опубликовано: 16.10.2023 15:28 , Обновлено: 16.10.2023

В Министерстве экономики убеждены, что Беларуси удастся выполнить "целевой параметр по инфляции" по итогам 2023 года. Об этом заявил заместитель главы ведомства Андрей Картун. Тем не менее, он допустил, что в октябре-декабре возможно "некоторое увеличение ежемесячных темпов роста цен" и рассказал, какие именно товары могут подорожать до конца года.

По данным Минэкономики, уже больше полугода в Беларуси удается сдерживать инфляцию на уровне ниже 5%. За 9 месяцев прирост цен составил 3,6%, то есть в среднем по 0,4% в месяц, отметили в ведомстве. При этом официальный целевой параметр инфляции, установленный правительству на 2023 год, составляет 7–8%.

“На протяжении последних нескольких месяцев инфляция составляет менее 3%, в сентябре и вовсе зафиксирован исторический минимум – 2%”, - рассказал Картун.

По его словам, в последние месяцы снижались цены на многие социально значимые товары, такие как рыба, растительное масло, мука, крупы, отдельные виды овощей. В частности, в летний сезон традиционно снижались цены на огурцы и помидоры собственного производства, что также повлияло на общее снижение показателей инфляции в этот период. Однако, в сентябре с предложение на рынке овоще упало, а цены, наоборот, начали расти, при этом Минэкономики рассмотрело в этих тенденциях “позитивную динамику”.

Впрочем, на октябрь-декабрь Минэкономики спрогнозировало объяснимый “сезонный” рост темпов инфляции. По словам Картуна, точно пойдут в рост цены на следующую продукцию:

овощи и фрукты - ввиду сезонных колебаний цен на этот вид продукции;

табачные изделия - ввиду планового увеличения акцизов.

Цены на другие виды товаров и услуг, по словам представителя Минэкономики, также неизбежно и ожидаемо подрастут - из-за начала отопительного сезона и “переноса на цены повышенных ранее тарифов на услуги ЖКХ”.

При этом Картун заверил, что “с учетом текущих трендов”, а также планового роста цен, Минэкономики рассчитывает на то, что “инфляция сложится несколько ниже целевых ориентиров”.

Напомним, эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) также озвучили свой прогноз по инфляции и рассказали, когда белорусам ждать ускорения показателей годовой инфляции. По их словам, «основным драйвером снижения годового роста цен» к осени этого года стало замедление роста цен на продовольственные товары.

В ЕАБР рассказали, когда белорусам ждать ускорения инфляции