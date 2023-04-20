В МАРТ рассказали, сколько раз за полгода разрешили повысить цены

Опубликовано: 20.04.2023 10:33 , Обновлено: 20.04.2023

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов 19 апреля рассказал, сколько раз с момента введения в Беларуси ценового регулирования его ведомство одобряло повышение цен на потребительские товары. Он признал, что "отдельные решения" МАРТ способны "повлиять на ускорение инфляции" их пообещал взять их "на особый контроль".

Как пояснил Богданов, все решения о ценах, которые принимают белорусские госорганы, ежемесячно рассматриваются на коллегиях МАРТ. С момента введения ценового регулирования ведомство провело три коллегии и рассмотрело около 900 решений. Из них 242 решения касались повышения цен, ещё 649 решений - установления цен в цело, передает БелТА.

“По итогам состоявшихся коллегий принимались решения об отсутствии оснований для отмены принятых решений”, - рассказал Богданов.

Глава МАРТ заявил, что вопросы повышения цен производителями и импортерами потребительских товаров, а также контроль их экономической обоснованности “находятся в постоянном фокусе внимания правительства и МАРТ” и оснований для отмены решений МАРТпо госрегулированию цен он не видит.

“Мы понимаем, что отдельные решения могут повлиять на ускорение инфляции в будущем, их мы берем на особый контроль и отслеживаем влияние в последующие периоды”, - пояснил Богданов.

Напомним, новая система регулирования цен на товары, как отечественные, так и импортные, была введена в Беларуси в октябре прошлого года постановлением Совета министров Беларуси №713 “О системе регулирования цен”.

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