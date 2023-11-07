В МАРТ рассказали, почему не все белорусские яблоки "товарного вида". Чем предложили заменить испанский хамон?

Опубликовано: 07.11.2023 20:27 , Обновлено: 07.11.2023

Представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и Министерства сельского хозяйства и продовольствия (Минсельхозпрод) заявили, что помогли Беларуси избежать дефицита в режиме санкций. По их словам, иногда это всё-таки означает, что белорусам надо отказаться от некоторых привычных деликатесов.

Начальница управления организации торговли МАРТ Наталья Мельникова признала, что не все белорусские яблоки могут зимой сохранить товарный вид. По ее словам, для этого есть несколько причин.

“Из того объема яблок, которые выращиваются в Республике, до 40% - это лежкоспособные яблоки”, - рассказала чиновница. При этом, даже из этого количества не все фрукты сохраняют вид в осенне-зимний период. Причина тут уже не в сорте, Наталья Мельникова рассказала: “Не всегда мы можем обеспечить себя такими яблоками”.

Но и в такой ситуации представительница МАРТ нашла позитив: “Как показал этот год, не бывает худа без добра. Введение лицензирования вывоза яблок позволило увеличить долю продажи отечественных яблок на рынке больше чем на 19%”.

Впрочем, к марту в Беларуси белорусские лук и яблоки должны закончится, спрогнозировала Наталья Мельникова, назвав это традиционной ситуацией, передает Белта.

Где найти хамон?

В свою очередь, начальник управления мясной и молочной промышленности Минсельхозпрода Павел Янов рассказал, что после введения запретов (санкций и контрсанкций) в его ведомстве задумались над тем, где же белорусам теперь доставать хамон.

[info_b]1 января 2021 года Совмин Беларуси ввел контрсанкции против Запада. Он запретил импорт из «недружественных стран» (ЕС, США, Великобритании Канады, и др.) в том числе мяса, молока, овощей, фруктов, кондитерских изделий. После этого контрсанкции несколько раз менялись, но запрет на многие продукты остался. [/info_b]

По его словам, белорусские производители “поставили на поток” производство хамона. “В частности на Березовском мясоконсервном комбинате, Гродненском мясокомбинате, Пинском. Также на прилавках можно найти пармскую ветчину, различные виды сыров, которые производились в рамках импортозамещения. Это уже не вызывает какого-то удивления”, - заявил он.

Глава Минсельхозпрода пообещал белорусам «новинки»: сыры с белой и голубой плесенью. Но ведь их уже выпускают?

Впрочем, вкус белорусского хамона ранее вызвал у известного белорусского ресторанного критика вопросы. “Даже если очень тонко нарезать, на вкус больше напоминает рецепт бабушкиной фирменной полендвицы. Не, братцы, это совсем не хамон, а красивая мясная закуска под винишко на праздничный стол или к завтраку на бутерброды. Падабайка за идею, мясо вкусное, но больше хамоном не называйте, это обычная сыровяленая свинина”, - написал когда-то известный кулинарный блогер Koko.by о гродненском продукте.

Ранее Телеграф писал, что начальник управления организации торговли Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Наталья Мельникова заявила, что часть овощей и фруктов, собранных в Беларуси, заложили в хранилища стабфондов, которые не получили аттестат соответствия, согласно Госстандарту. Чиновница рассказала почему.

В МАРТ рассказали, почему заложили часть белорусского урожая в хранилища, не прошедшие аттестацию