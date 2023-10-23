Глава Минсельхозпрода пообещал белорусам "новинки": сыры с белой и голубой плесенью. Но ведь их уже выпускают?

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Опубликовано: 23.10.2023 12:29 , Обновлено: 23.10.2023

Сергей Бартош, который два месяца назад возглавил Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, заявил о планах наладить производство элитных сыров в Беларуси. По его словам, в стране в будущем начнут производить сыры с голубой и белой плесенью. Однако, оказалось, что их уже выпускают в Беларуси, причём не какие-то мелкие частные компании или отдельно взятые фермеры, о которых знает лишь ограниченное число потребителей, а одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий страны.

Рассказывая о перспективных направлениях развития белорусской молочной отрасли в эфире гостелеканала СТВ, Сергей Бартош заявил о “новых видах продуктов”, которые планируют освоить в Беларуси.

“У нас и сыры с белой плесенью планируется производить, и с голубой плесенью. Мы планируем открывать новые виды продуктов. Например, концентрат сывороточно-белковый. И это продукты будут для спортсменов. Востребован лактоферрин”, - рассказал министр, оценив ёмкость рынка более чем в 400 млн долларов.

Однако, большинство названных министром продуктов никак нельзя назвать новыми - их производство в стране налажено как минимум год назад. Так, сывороточно-белковый концентрат производит Щучинский филиал ОАО “Молочный Мир”, элитные сыры с той самой белой и голубой плесенью уже больше года выпускают на Молодечненском производственном участке предприятия “Минский молочный завод №1”.

О начале производства сыра Berger объявили еще весной 2022 года. Он даже появился в продаже. Но теперь в белорусских магазинах его почему-то нет.

Действительно новым продуктом для белорусской молочной отрасли, из названных Сергеем Бартошем, является лактоферрин. Линию производства этого вещества, используемого не только в пищевой промышленности, но и в фармацевтике, медицине, спорте и косметологии, планировали открыть на базе Слуцкого сыродельного комбината. Однако пока, судя по отчётам местных чиновников, проект завис.

В целом, по словам Бартоша, белорусская “молочная отрасль не ощутила влияние санкций” и страна продолжила экспортные поставки. В числе уже отлаженных маршрутов поставок и тех, которые только рассматриваются как перспективные, министр назвал Китай, Кубу, Экваториальную Гвинею.

Лукашенко назначил нового министра сельского хозяйства

Напомним, Александр Лукашенко назначил Сергея Бартоша министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 8 августа. До этого он работал инспектором по Гомельской области, а ещё ранее - председателем Березовского райисполкома.