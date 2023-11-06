В МАРТ рассказали, почему заложили часть белорусского урожая в хранилища, не прошедшие аттестацию

Опубликовано: 06.11.2023 15:52 , Обновлено: 06.11.2023

Начальник управления организации торговли Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Наталья Мельникова заявила, что часть овощей и фруктов, собранных в Беларуси, заложили в хранилища стабфондов, которые не получили аттестат соответствия, согласно Госстандарту. Чиновница рассказала почему.

Она напомнила, что Совмин Беларуси, на самом деле, постановил хранить урожай только в хранилищах для государственных стабфондов, которые прошли аттестацию.

“Оно (хранилище - ред. ) должно соответствовать всем требованиям, которые устанавливает Госстандарт, а также пройти проверку специалистов комитета. Туда должна быть заложена продукция товарного вида, которая будет храниться в таком помещении дольше и сохранять свой вид”, - пояснила главные требования к таким складам овощей и фруктов Наталья Мельникова.

В то же время, чиновница призналась, что по итогам “рабочих встреч” в регионах Беларуси в министерстве решили, что часть урожая придется заложить в хранилищах, которые аттестата не имеют.

“Есть хранилища очень высокого качества в каждом регионе, но они просто не прошли аттестацию. С главой государства этот вопрос был согласован. Президент дал добро на то, чтобы при соблюдении всех основных требований хранилище можно было использовать. Мы в любом случае усилим работу за качеством хранения товаров”, - заявила чиновница, передает госагентство Белта.

Почему хранилища “очень высокого качества” не получили к зимнему сезону требуемые допуски и госразрешения, представительница МАРТ не уточнила.

Согласно данным Минсельхозпрода Беларуси, закладку в хранилища для стабилизационных фондов ежегодно производят в Беларуси “для обеспечения внутреннего рынка в межсезонный период плодоовощной продукцией отечественного производства”.

По планам министерства на 2023 год, На зимний период 2023/2024 года было запланировано заложить 122,8 тыс. тонн продукции:

картофель - 47,6 тыс. тонн,

капуста - 20,4 тыс. тонн,

морковь - 11,6 тыс. тонн,

свекла - 6,3 тыс. тонн,

лук - 12,6 тыс. тонн,

яблоки - 24,3 тыс. тонн.

Кстати, по итогам прошлой зимы в Комитете Госконтроля сообщили, что обнаружили проблемы с хранением продукции в стабфондах.

“В отдельных случаях облисполкомы формально подошли к выбору субъектов хозяйствования, осуществляющих хранение продукции (хранители). В число хранителей были включены организации, складские помещения которых не приспособлены для хранения плодоовощной продукции (не обеспечены принудительной вентиляцией, средствами измерения, контроля температуры и влажности помещений)”, - рассказали тогда в КГК.

В качестве примера, там напомнили, что в одном из фермерских хозяйств Стародорожского района хранение урожая для стабфонда было организовано в помещении бывшей мастерской по ремонту автотракторной техники.

Так же в КГК рассказали, что установили “факты неудовлетворительного хранения”, в результате чего часть овощей и фруктов пришла в негодность.