В МАРТ рассказали, как не допустят дефицита в белорусских магазинах

Опубликовано: 17.10.2022 11:13 , Обновлено: 17.10.2022

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) снова пообещали, что дефицита товаров в Беларуси не будет. И рассказали, как планируют его не допустить.

«Мы не видим в долгосрочной перспективе каких-то проблем, связанных с ассортиментом товаров на полках. И если где-то и произошло краткосрочное вымывание какого-то ассортимента, то в ближайшие дни он появится на полках в полном объеме», —заявил начальник главного управления МАРТ по Минску Кирилл Слабко.

По его словам, в министерстве потребовали от магазинов сообщать им, если какие-либо поставщики или импортеры решили отказаться от поставок.

«Ведомство будет давать правовую оценку действиям поставщика, импортера и будет принимать соответствующие меры реагирования по данным фактам», — сказал чиновник.

Что именно МАРТ будет с ними делать, особенно если самим импортерам не продадут товары за границей подешевле, он не уточнил.

Напомним, что с 7 октября подписал директиву «О недопустимости роста цен» в Беларуси. В ней он обвинил госорганы в том, что они «не приняли своевременных системных мер по исключению необоснованного роста цен и контролю за ценовой дисциплиной». А также запретил повышение цен. Кроме того, приказал за нарушения возбуждать уголовные дела:

Обвинил госорганы и приказал сажать за повышение цен — Лукашенко подписал директиву

После этого в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 9 октября пообещали, что дефицита в Беларуси не будет.

«Одна из задач, поставленных главой государства, чтобы ассортимент не сузился и субъекты не ушли с рынка. Этим занимается не только МАРТ, но и Комитет Госконтроля, прокуратура, милиция. Если кто-то себе позволит такое, то реакция будет мгновенной и жесткой», — пообещал министр торговли Алексей Богданов, но не уточнил, как будут заставлять не уходить с белорусского рынка каких-то поставщиков или заставлять их продолжать поставлять в страну товары.

«Некоторые паникуют» — В МАРТ рассказали, как будут не допускать дефицит в магазинах Беларуси