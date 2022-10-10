"Некоторые паникуют" - В МАРТ рассказали, как будут не допускать дефицит в магазинах Беларуси

Опубликовано: 10.10.2022 06:30 , Обновлено: 10.10.2022

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 9 октября побещали, что в результате приказа Александра Лукашенко о запрете на повышение цен дефицита в Беларуси не будет. Об этом заявил глава март Алексей Богданов в эфире ОНТ.

“Одна из задач, поставленных главой государства, чтобы ассортимент не сузился и субъекты не ушли с рынка. Этим занимается не только МАРТ, но и Комитет Госконтроля, прокуратура, милиция. Если кто-то себе позволит такое, то реакция будет мгновенной и жесткой”, - пообещал министр торговли Алексей Богданов, но не уточнил, как будут заставлять не уходить с белорусского рынка каких-то поставщиков или заставлять их продолжать поставлять в страну товары.

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По его словам, всем белорусам надо понять, “что никакого шока не произошло”. Хоть и упомянул, что “некоторые паникуют” из-за запрета на рост цен.

«Доллар откатился, курс нормальный стоит, шоков никаких не происходит. Просто некоторые паникуют. Но уверен, что время пройдет, голова немножко остынет, и все будет нормально работать», — признался он.

“Принятое решение касается не только товаров, но и услуг. Интернет-торговля тоже находится под контролем”, - заявил чиновник.

Алексей Богданов заверил, что все предприятия до введения моратория на рост цен “все предприятия работали рентабельно, также работали и поставщики, и торговля”.

В то же время, министр признался, что ему “надо разобраться почему рост цен был”, чтобы не допустить его в дальнейшем.

“Предпосылок, чтобы товар какой-то исчез с полок, нет”, - заявил Алексей Богданов, [link href=“https://www.belta.by/society/view/bogdanov-predposylok-chtoby-tovar-ischez-s-polok-net-528202-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 7 октября подписал директиву «О недопустимости роста цен» в Беларуси. Документ опубликовали на сайте его пресс-службы.

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