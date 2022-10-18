В МАРТ провели совещание по разделке тушек кур. Что решили?

Опубликовано: 18.10.2022 12:28 , Обновлено: 18.10.2022

Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов провел вместе с Минсельхозом совещание с директорами белорусских птицефабрик и крупных торговых сетей на тему разделки тушек кур.

“У всех участников рынка общая задача - обеспечить потребителей разнообразной и доступной по цене продукцией, в том числе мясом кур», - заявил министр собравшимся о отсамом главном и призвал “наладить слаженную совместную работу”.

По сообщению пресс-службы МАРТ, все собравшиеся обсуждалм друг с другом, какие выставлять цены на расчленненые тушки кур. А ещё затронули тему запрета разделывать тушки птицы прямо в магазинах.

Напомним, что с недавнего времени чиновники по всей стране занялись тушками птицы, правилами их разделки и установки цен.

Так, в Гомеле первый зампред облисполкома Дмитрий Козел провел прямую линию, в ходе которой, узнал, что жителей города не устраивает размер тушек кур, не прошедших разделку. Пообещал дать развернутый ответ.

В Гомеле чиновники пообещали разобраться со слишком маленькими тушками кур

Ранее Телеграф сообщил, что Совет министров Беларуси запретил магазинам разделывать тушки куриц для продажи отдельно бедрышками, ножками и грудками и полутушками. Для этого чиновники приняли даже отдельное. постановление Совета министров №685 от 10 октября.

Документ вступит в силу спустя 10 дней после опубликования, т.е. скорее всего 21-22 октября.

Правительство запретило магазинам разделывать тушки куриц на бедрышки, филе и окорочка