В Гомеле чиновники пообещали разобраться со слишком маленькими тушками кур

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Опубликовано: 15.10.2022 14:01 , Обновлено: 15.10.2022

В Гомеле первый зампред облисполкома Дмитрий Козел провел прямую линию, в ходе которой, узнал, что жителей города не устраивает размер тушек кур, не прошедших разделку.

Жительница микрорайона Сельмашевский Светлана Васильевна сообщила по телефону, что не смогла найти в магазинах Гомеля целые тушки птицы тяжелее 1,6 килограма. По ее словам, по нормативным документам вес нерасчлененных кур должен быть от 1,7 до 2,1 кило, [link href=“https://gp.by/novosti/obshchestvo/news256837.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщает [/link] “Гомельсквя правда”.

Первый заместитель председателя Гомельского облисполкома пообещал взять на контроль физические кондиции кур и в скором времени пообещал дать развернутый ответ.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси разъяснили, как действует запрет на разделку тушек птицы в магазинах. Оказалось, там всё-таки могут расчленять кур и продавать по частям, но нужно сделать ещё кое-что.

В МАРТ рассказали, как магазины всё-таки смогут разделывать тушки кур. Нужно только одно