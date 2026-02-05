В МАРТ предупредили белорусов о росте коммуналки в феврале, хотя тарифы на ЖКУ не подняли

Опубликовано: 05.02.2026 15:44 , Обновлено: 05.02.2026

Несмотря на то, что в Беларуси решили отложить плановый рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), белорусы всё равно получат в феврале потяжелевшие "жировки". Об этом 5 февраля предупредила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Наталья Василевская.

Объективного увеличения коммуналки, по словам представительницы МАРТ, стоит ждать из-за объёмов потребления теплоэнергии этой зимой. Сезон выдался в этом году аномально холодным, так что затраты белорусов на коммуналку выросли и без повышения тарифов.

“Климатические условия в этом году изменились. Тепловая энергия объективно использовалась выше нормы”, - процитировало комментарий Василевской госагентство БЕЛТА.

По словам Василевской, именно после того, как власти оценили реальный объём потребления теплоэнергии, и было принято решение отложить январскую корректировку тарифов на ЖКУ. Так как тарифы будут пересмотрены с 1 марта, потяжелеют от этого уже апрельские жировки. Правда, и в них тарифы на отопление и горячее водоснабжение останутся на нынешнем уровне - эти позиции ЖКУ будут пересматривать только летом, с 1 июня.

Напомним, накануне было объявлено, что Президент Беларуси Александр Лукашенко по предложению правительства разрешил перенести плановый перерасчёт тарифов ЖКХ на два месяца - с 1 января на 1 марта.

Лукашенко перенёс повышение тарифов ЖКХ на 2 месяца

Согласно расчётам правительства, за время январских морозов, которые в этом году оказались на удивление стабильными и длительными, белорусы израсходовали примерно на 45% больше тепловой, электрической энергии и природного газа, чем в декабре 2025 года.

Лукашенко перенёс повышение тарифов ЖКХ на 2 месяца

В конце января Министерство энергетики заявило об установлении нового абсолютного исторического рекорда для белорусской энергосистемы. Согласно оперативным данным ведомства, новый максимум одномоментной пиковой нагрузки в этом сезоне составил рекордные 7 325 МВт.

Белорусы в аномальные морозы поставили рекорд по энергопотреблению