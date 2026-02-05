Лукашенко перенёс повышение тарифов ЖКХ на 2 месяца

Опубликовано: 05.02.2026 07:20 , Обновлено: 05.02.2026

Планового повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которого белорусы ожидали в этом месяце, не будет. Перерасчёт тарифов перенесли на два месяца - с 1 января на 1 марта. Такое решение накануне принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Администрации Президента заявили, что отложить плановое повышение цен на коммуналку предложило правительство, а глава государства данное решение поддержал - “в целях недопущения значительного увеличения для граждан финансовой нагрузки по плате за ЖКУ”.

Таким образом, резкого утяжеления жировок в феврале не будет, хотя многие белорусы ждали их с некоторой опаской. Всё из-за сильных январских морозов, за счёт которых расходы на отопление, разумеется, подросли.

В правительстве сделали предварительные расчеты энергопотребления в начале года. Оказалось, что за время январских морозов, которые в этом году оказались на удивление стабильными и длительными, белорусы израсходовали примерно на 45% больше тепловой, электрической энергии и природного газа, чем в декабре 2025 года.

“Это прогнозируемо должно привести к росту платежей населения за отопление”, - сделали вывод в правительстве и решили убрать ту дополнительную нагрузку, которую добавило бы кошелькам белорусов ещё и плановое повышение ЖКУ.

Напомним, с 1 января удорожания основных «зимних» статей расходов жировки не планировалось. Тарифы на тепло- и электроэнергию, как и в прошлом году, решили поднимать летом. Но, к примеру, тарифы на вывоз мусора, которые должны были подорожать уже в начале года, разово подросли бы более чем на 20%, отчисления на капитальный ремонт - на +11,4%.

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Больше всего подорожание ощутили бы те белорусы, которые платят за коммуналку по 100%-ным тарифам. Они, кстати, выросли с субсидируемым неравномерно.