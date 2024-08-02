В МАРТ пообещали сохранить "Остров чистоты и вкуса" после банкротства. Это как?

Опубликовано: 02.08.2024 09:18 , Обновлено: 02.08.2024

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси сообщили о намерении сохранить бренд "Остров чистоты и вкуса". Его судьбу обсудили на рабочей встрече по вопросу деятельности торговой сети.

Как передали в МАРТ, представителям “Острова чистоты и вкуса” сообщили о планах сохранить бренд. Однако торговая сеть будет обновлена (как именно, не уточнили), ее работой будет заниматься новый собственник.

В ведомстве добавили, что организации, входящие в группу компаний “Ромакс”, находятся в стадии ликвидации, а потому важно максимально учесть интересы “всех заинтересованных”, в том числе кредиторов.

Ранее Telegraf.news писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов объявил о ликвидации торговой сети бытовой химии “Остров чистоты и вкуса”. По словам Богданова, накопившиеся проблемы не удалось решить ни банковскими кредитами, ни рассрочками платежей, поэтому сеть магазинов “будет ликвидирована”.

«Они давно к этому шли» — Глава МАРТ объявил о ликвидации сети магазинов «Остров чистоты»

До этого, в июне 2024-го, мы сообщали, что число фирменных магазинов сети “Остров чистоты и вкуса” в Беларуси за четыре месяца сократилось более чем в четыре раза, несмотря на обещания руководителя вернуть их число до прежнего количества — 600 объектов.

Число магазинов сети «Остров чистоты» сократилось в 4 раза за 4 месяца. Что происходит?