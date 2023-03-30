Стало известно, сколько сэкономили белорусы с помощью "социальной скидки" от МАРТ
"Социальная скидка", введённая по инициативе МАРТ торговыми сетями позволила сэкономить белорусам в среднем 16 рублей за 14 месяцев. Или примерно по 1,14 рубля в месяц. Такие цифры получаются исходя из предоставленной министерством статистики.
Там рассказали, что с 17 января 2022 года, когда вступило в силу “Соглашение” с торговыми сетями, около 1,5 млн. социальных карт было выдано белорусам, которые подпадают под льготу. А общая сумма предоставленной скидки составила порядка 25,1 млн. белорусских рублей, утверждают в МАРТ.
В министерстве антимонопольного регулирования и торговли решили продлить действие и 30 марта 2023 года переподписали Соглашение о предоставлении скидки до 10% на 2 квартал 2023 года “для отдельных категорий населения”.
“Продление действия Соглашения о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения поддержано всеми его действующими участниками: 14 торговых сетей (в 2022 году было 17, потом 16 - Ред.). Субъекты торговли продолжают оказывать поддержку населению, предоставляя скидку в размере до 10%”, - уточнили в МАРТ.
Кто может получить карту?
В «социально уязвимую категорию населения» входят пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные слои населения (кто получает ежемесячное социальное пособие). Им и будут давать 10% скидки на 29 социально-значимых товаров.
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