В МАРТ объявили о стабилизации цен в Беларуси

Опубликовано: 20.01.2023 13:40 , Обновлено: 20.01.2023

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов 20 января сообщил, что считает ситуацию с ценами и ассортиментом в белорусских магазинах "стабилизированной". При этом регулирование цен отменять не собираются.

“Мы все с вами ходим в магазины и видим, что ситуация с ценами стабилизировалась. Если раньше и были какие-то перебои с товарами, то сейчас все восстановилось и переходный период бизнеса закончился. На данный момент товары на полках магазинов присутствуют в широком ассортименте”, - похвалился чиновник.

[info_b]Белстат опубликовал данные по инфляции в Беларуси за декабрь 2022 года. По сравнению с ноябрем цены выросли на 0,4%. В годовом выражении инфляция составила 12,8%.[/info_b]

Впрочем и ранее Алексей Богданов был оптимистичен в оценках ситуации на розничном рынке в Беларуси и называл ее стабильной. В декабре 2022 года он заявил, что в Беларуси есть случаи «сужения ассортимента», но «дефицита нет». «Ситуация на потребительском рынке республики стабильная, дефицита товаров и ажиотажного покупательского спроса нет», — заверил тогда чиновник.

Ранее Белстат опубликовал данные о том, сколько и каких продуктов купили белорусы в январе-сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Оказалось, что белулрсы стали отказываться от мяса и фруктов.

Белорусы стали покупать меньше мяса и овощей. Чем заменили?