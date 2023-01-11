Декабрьская инфляция в Беларуси выросла на 0,4% — Белстат

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Опубликовано: 11.01.2023 16:48 , Обновлено: 11.01.2023

Белстат опубликовал данные по инфляции в Беларуси за декабрь 2022 года. По сравнению с ноябрем цены выросли на 0,4%. В годовом выражении инфляция составила 12,8%.

По данным Белстата, в декабре цены на продовольственные товары увеличились на 0,7%.

В лидерах роста за декабрь оказались овощи (14,5%), фрукты (4,8%) и яйца куриные (1%).

В годовом выражении цены на продовольствие выросли на 13,8%.

При этом стоимость непродовольственных товаров уменьшилась на 0,4%. Однако за год выросла на 13,7%.

Услуги в декабре также выросли — на 1,1%. В годовом выражении — на 10%.

Напомним, согласно плановые параметром экономики на 2023 год, инфляция не должна превысить 7-8%.

Власти запланировали в 2023 году инфляцию в 7-8%, рост доходов белорусов — на 4,1%