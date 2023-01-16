Белорусы стали покупать меньше мяса и овощей. Чем заменили?

Опубликовано: 16.01.2023 12:23 , Обновлено: 16.01.2023

Белстат опубликовал данные о том, сколько и каких продуктов купили белорусы в январе-сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Согласно статистике, белорусы стали покупать меньше свежих фруктов и орехов — на 14,3%, из них свежих яблок — на 10,3%.

Также уменьшилось количество купленных свежих овощей и грибов — 2,2%. Из них свежих:

картофеля — на 2,5%;

капусты белокачанной — на 10,7%;

томатов — на 22,5%.

При этом выросли продажи:

огурцов — на 2,8%;

моркови — на 5,4%;

лука репчатого — 6,3%;

столовой свеклы — 7,7%.

Что касается мяса (включая птицу и пищевые субпродукты), то его начали меньше покупать на 8,7%. А именно:

говядину — на 25,4%;

свинину — 6%;

мясо птицы и дичи — на 3,6%.

А вот спрос на пищевые субпродукты увеличился, правда, всего на 0,6%. Повыше цифры у консерв из мяса и пищевых субпродуктов — +10,7%.

Рыба и продукты из нее тоже стали продаваться меньше — на 6,3%.

Мучных изделий белорусы купили на 7,9% меньше, чем в январе-сентябре 2021 года. Шоколада и кондитерских изделий, содержащих какао — на 0,8%.

По алкоголю ситуация разная. Так, выросли продажи водки (+0,2%), коньяка (+11,5%), ликеров и ликероводочных (+13,4%), слабоалкогольных напитков выросли (+36,8%). А упали продажи пива (-0,9%) и различных вин — упали.

Жители Беларуси начали больше покупать сливочного масла (+3,6%), растительного масла (+3,8%) и яиц (+2,8%), сахара и заменителей (+10,9%), муки (+10,1%). А также круп (+9,7%), при чем, в лидерах оказалась овсяная (+17,4%).

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